۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

حضور داوران و کلاس بندان ایرانی در کادر برگزاری بازی‌ها

بازی های پاراآسیایی جوانان در حالی برگزار می شود که داوران و کلاس بندان بین المللی ایرانی در کادر برگزاری حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، ۱۰ داور و کلاس بند ایرانی برای قضاوت دیدارهای بازی های پاراآسیایی جوانان و نیز کلاس بندی ورزشکاران در رشته های مختلف عازم دبی شده اند. اسامی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

بسکتبال با ویلچر:
جعفر محمد پور( داور)

پاراتنیس روی میز:
پری خلیلی مرندی (داور)

پاراتکواندو:
شهرام اربابی (نماینده فنی) و مهرنوش مظلومی سادات (داور)

پارامچ اندازی:
سعیده دهقان (داور)

گلبال:
رضا کرمی نژاد (داور)

پاراوزنه برداری:
موسی آذرباد و حدیث شکوهی (داور)

در بخش کلاس بندی نیز مرتضی نجفی کلاس بند نابینایان و کم بینایان و دکترمحمدرضا رشیدی حضور دارند.

زینب حاجی حسینی

