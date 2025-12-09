به گزارش خبرنگار مهر از دبی، ۱۰ داور و کلاس بند ایرانی برای قضاوت دیدارهای بازی های پاراآسیایی جوانان و نیز کلاس بندی ورزشکاران در رشته های مختلف عازم دبی شده اند. اسامی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

بسکتبال با ویلچر:

جعفر محمد پور( داور)

پاراتنیس روی میز:

پری خلیلی مرندی (داور)

پاراتکواندو:

شهرام اربابی (نماینده فنی) و مهرنوش مظلومی سادات (داور)

پارامچ اندازی:

سعیده دهقان (داور)

گلبال:

رضا کرمی نژاد (داور)

پاراوزنه برداری:

موسی آذرباد و حدیث شکوهی (داور)

در بخش کلاس بندی نیز مرتضی نجفی کلاس بند نابینایان و کم بینایان و دکترمحمدرضا رشیدی حضور دارند.