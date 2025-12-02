سلطانی: ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات در مازندران وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: میزان واریزی عوارض بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان در هشت‌ماهه سال جاری به رقم ۲٫۴ همت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به نقش این منابع در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری افزود: افزایش واریزی‌ها نتیجه همکاری مؤدیان و تلاش مستمر کارکنان امور مالیاتی استان است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین یادآور شد: میزان وصولی‌های اداره کل در هشت‌ماهه امسال به رقم ۱۱ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

سلطانی تأکید کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با هدف افزایش شفافیت، تسهیل فرایندها و ارائه خدمات الکترونیکی، در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و توسعه پایدار استان گام برمی‌دارد.