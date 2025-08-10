به گزارش خبرنگار مهر بهرام سلطانی عصر یکشنیه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: وصول مالیات در سال قبل رشد ۵۷ درصدی و تحقق ۱۰۷ درصدی داشته است.

وی‌گفت: در سال ۱۴۰۳ واریزی به حساب شهرداری‌ها دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و اداره امور عشایر استان از محل مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۸۶ درصدی به رقم ۲۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال رسید که در امر عمران و آبادانی استان هزینه شده است

وی در خصوص عملکرد ۴ ماهه ابتدای سال گفت: مبلغ ۹۶۵ میلیارد تومان تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها فرمانداری امور عشایری استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

سلطانی گفت: همچنین درآمدهای مالیاتی مازندران نیز تا پایان این دوره با رشد ۴۱ درصدی، به رقم چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش اثر بخشی نظام مالیاتی و مشارکت بهتر مؤدیان است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران تصریح کرد: از مجموع ۱۰۰ طرح در دست اجرا در قالب این برنامه نوآورانه، تاکنون ۴۳ طرح به مرحله بهره برداری رسیده و پیش بینی می‌شود باقی طرح‌ها تا پایان سال جاری به بهره برداری کامل برسند و این اقدام در شفاف سازی و بهبود نظام مالیاتی استان است

وی ادامه داد: در چهار ماهه امسال نیز ۲۱۴ برگ تشخیص مالیات به مبلغ ۲۷۶ میلیارد تومان از طریق بازرسی‌های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب رشد ۲ و ۵ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین ۵۴ شرکت از نظر اعتبار فعالیت مورد راستی آزمایی قرار گرفتند که ۴۶ شرکت فاقد اعتبار شناسایی شدند.

وی افزود: در حوزه گزارش‌های مردمی ۲۱۰ گزارش ارسال شده به سامانه سوت زنی مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفتند که از این میان فقط در ۱۳ مورد بازدید میدانی برگ‌های تشخیصی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای موارد فرار مالیاتی صادر شد.

