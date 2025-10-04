اهدای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خون در شش ماه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران افزود: آمار اهدای خون در شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۴ درصد رشد داشت.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اعلام این خبر ضمن تقدیر و تشکر از اهدا کنندگان خون گفت: این افزایش آمار در پی فراخوان های مکرر و دعوت گسترده مردم به مشارکت با همکاری قابل توجه و موثر رسانه ها صورت گرفت وامیدوارم این حمایت هموطنان از بیماران نیازمند به خون استمرار یابد و در ماه های آینده نیز شاهد رشد مناسب اهدای خون باشیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه میزان افزایش اهدای خون با میزان نیاز افزاینده مراکز درمانی به خون و فراورده متناسب باشد استقبال بیشتر هموطنان از اهدای خون ضروری است تا در دراز مدت تامین ذخایر در وضعیت مناسب و ثابت قرار گیرد.

شهرام میرزایی افزود: طی ماه شهریور ۱۹۲ هزار و ۶۶۲ واحد خون در سراسر کشور اهدا شده است و استان سیستان و بلوچستان در طی این مدت با نزدیک به ۵۳ درصد رشد آمار اهدای خون، یزد با بیش از ۳۹ درصد و استان گیلان با نزدیک به ۳۰ درصد بالاترین افزایش آمار اهدا در این بازه زمانی را به ثبت رسانده اند؛ طی این مدت نزدیک به ۵۶ درصد از خون اهدایی توسط اهدا کنندگان مستمر تامین شد.

میرزایی از افزایش شاخص اهدای خون بانوان طی شش ماه گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون شاخص اهدای خون بانوان نزدیک به ۵ درصد اهدای خون کشور است وبانوان استانهای خراسان شمالی با شاخص نزدیک به ۹ درصد، لرستان بیش از ۸ درصد و قزوین بیش از ۷ درصد بالا ترین سهم اهدای خون درکشور را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: شیب افزایشی شاخص اهدای خون بانوان مرهون تفاهم نامه های همکاری، پویش های متعدد و فعالیت های فرهنگی و ترویجی انجام شده برای اهدای خون بانوان و انگیزه همدلانه آنان برای اهدای خون در حوادثی است که در شش ماه گذشته شاهد آن بوده ایم و امیدواریم با تداوم فرهنگسازی، استقبال بانوان از اهدای خون افزایش بیشتری یابد تا بانوان جایگاه مناسب خود را برای عمل به مسئولیت اجتماعی اهدای خون و ایفای نقش حمایت و نجات بخشی در جامعه هم پای آقایان به دست آورند؛ نیاز به خون مستمر و روزانه است و به دلیل عمر کوتاه بعضی از فراورده ها لازم است که مردم اهدای خون را در برنامه زندگی خود قرار دهند.