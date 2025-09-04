یک میلیون و۳۴ هزار واحد اهدای خون در ۵ ماه نخست سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران، گفت: طی مدت یاد شده استان زنجان و استان خراسان شمالی با افزایش بیش از ۱۳ درصدی، و استان سیستان و بلوچستان با افزایش بیش از ۱۱ درصدی توانستند شاخص اهدای خون را ارتقا دهند.

شهرام میرزایی با اشاره به شاخص نزدیک به ۵۴ درصدی اهدای مستمر در کشور گفت: از کل خون اهدایی طی ۵ ماه گذشته، نزدیک به ۵۵۷ هزار واحد از اهدا کنندگان مستمر به دست آمده است و

طی زمان یاد شده استان سیستان و بلوچستان با دریافت بیش از ۱۵ هزار واحد خون از اهدا کنندگان مستمر، رشد ۱۱.۵ (یازده و نیم) درصدی را در این شاخص ثبت کرد؛ همچنین استان خراسان شمالی با بیش از ۸ درصد رشد در اهدای مستمر و استان کهگیلویه و بویر احمد با بیش از ۷ درصد توانستند این شاخص را افزایش دهند.

معاون اجتماعی سازمان همچنین تعداد خون اهدایی بانوان طی این ۵ ماه را بیش از ۵۲ هزار و ۶۰۰ واحد اعلام کرد و گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که سازمان انتقال خون به کار بسته است این شاخص رو به رشد است و بانوان مشارکت بیشتری در این امر خداپسندانه و نجات بخش از خود نشان داده اند.

وی تاکید کرد: هم اکنون برخی از استان‌ها توانسته اند با جلب بیشتر مشارکت بانوان این شاخص را در استان از سطح کشوری بالاتر ببرند به نحوی که در خراسان شمالی و استان لرستان این شاخص نزدیک به ۹ درصد و در استان قزوین و کرمانشاه نزدیک به ۸ درصد است.

میرزایی رشد این شاخص را در استان‌های هرمزگان فارس و زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته قابل توجه خواند و گفت: انتظار می‌رود با فرهنگ سازی مناسب بانوان جایگاه و سهم خود در اهدای خون به دست آوردند و بیش از پیش نسبت به این امر حیاتی توجه نشان دهند.

وی همچنین ضمن تشکر از حمایت همیشگی داوطلبان اهدای خون که در هیچ شرایطی این مسئولیت مهم اجتماعی و نجات بخش را فراموش نمی‌کنند، از هموطنان دعوت کرد تا در روزهای گرم تابستان که به خاطر تعطیلات مسافرت را در برنامه خود قرار می‌دهند، اهدای خون را نیز فراموش نکنند زیرا نیاز به خون و فراورده‌های آن نیازی مستمر است و بیماران نیازمند به خون همیشه چشم در راه حمایت هموطنان هستند و حتی در روزهای تعطیل مراکز اهدای خون طبق برنامه‌های اعلام شده باز و آماده پذیرش هموطنان است.