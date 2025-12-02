مدارس استان سمنان غیر حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان سمنان، در استاتداری اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل اعلام شد و آموزش در این روز به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و احتمال بارش برف و باران در استان، لازم است تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل باشند تا کمترین اختلال در خدمات عمومی و ایمنی مردم ایجاد شود.

معاون استاندار سمنان گفت: تلاش و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، یکی از عوامل مهم در کاهش خطرات ناشی از شرایط جوی و آلودگی هواست و لازم است برنامه‌ها با دقت و سرعت پیگیری شود تا تمامی نقاط استان تحت پوشش کامل مدیریت بحران قرار گیرد.

ایلیات در ادامه به وضعیت فعلی هوا و سلامت عمومی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا در استان سمنان در شرایط بدی نیست و وضعیت فعلی عادی است. همچنین، خبرهای خوشی از آغاز بارش‌ها در روزهای آینده و کاهش آلودگی هوا پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به خطرات ناشی از شیوع آنفولانزا تصریح کرد: این موضوع باعث نگرانی مردم می‌شود و بنابراین لازم است همین کارگروه در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و نظرات کارشناسی خود را به استان ارسال کنند تا تصمیم‌گیری نهایی درباره تعطیلی‌ها توسط کارگروه استانی انجام شود.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت پیگیری اخبار از منابع رسمی افزود: از مردم تقاضا داریم اخبار مربوط به تعطیلی‌ها را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند. هیچ ارگانی به صورت انفرادی حق اطلاع‌رسانی درخصوص تعطیلی‌ها را ندارد و مرجع رسمی کارگروه استانی است

ایلیات همچنین بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: توجه ویژه به مسائل بهداشتی در مراکز آموزشی و اداری بسیار مهم است و نیاز است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

