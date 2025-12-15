به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان اردبیل با سابقه برگزاری موفق رویدادی مهم بین‌المللی در حوزه گردشگری، آمادگی خود را برای میزبانی از رویدادهای مهم بین‌المللی در حوزه گردشگری اعلام می‌کند.

وی افزود: پیش از این آمادگی خود را برای برگزاری دومین نشست راه ابریشم کشورهای عضو اکو اعلام کرده‌ایم و در صورت موافقت، ششمین جشنواره غذای کشورهای اکو نیز به صورت همزمان در اردبیل برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: برگزاری دومین نشست گردشگری سلامت با محوریت آب‌های درمانی و همچنین برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی اسپا و تندرستی در استان اردبیل از دیگر رویدادهایی است که قطعی شده و تا پایان سال و اوایل سال بعد برگزار خواهد شد.

جباری همچنین با اشاره به برگزاری موفق همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، ادامه داد: در این همایش با حمایت‌های دولت محلی و مقام عالی وزارت میراث‌فرهنگی، ۱۰ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان با ارزش سرمایه‌گذاری ۲۰ همت منعقد شد که برای اجرایی شدن این تفاهمنامه‌ها پیگیری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: عدم تخصیص اعتبارات ملی باتوجه به قرار گرفتن در ماه نهم سال و همچنین مشکلات سامانه‌ای به ویژه در حوزه صنایع‌دستی و ثبت‌نام هنرمندان برای دریافت تسهیلات از جمله مشکلاتی است که در مسیر انجام مأموریت‌های اداره کل وجود دارد و نیازمند پیگیری از سوی وزارتخانه هستیم.