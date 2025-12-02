«امیرخانی»، دارای گواهینامه معتبر پروازی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیهای با ابراز تأسف از وقوع سانحه برای «رضا امیرخانی» در جریان پرواز با پاراگلایدر اعلام کرد که بر اساس مقررات، مرجع قانونی صدور گواهینامه فعالیت در پروازهای ورزشی و تفریحی و نیز ناظر اصلی بر ایمنی سایتهای پروازی، این سازمان است.
در این اطلاعیه با اشاره به نتایج بررسیهای اولیه آمده است که پرواز منجر به حادثه از سایتی فاقد مجوز و خارج از چارچوبهای مصوب سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده و خلبان نیز گواهینامه معتبر پروازی نداشته است.
در ادامه تأکید شده است که رعایت الزامات ایمنی، دریافت گواهینامه خلبانی، اخذ مجوزهای لازم و استفاده از سایتهای مورد تأیید، برای پیشگیری از بروز سوانح و حفظ ایمنی ورزشکاران و علاقهمندان پروازهای ورزشی ضرورت دارد.
سازمان هواپیمایی کشوری همچنین با یادآوری لزوم پایبندی به قوانین و استانداردهای ایمنی اعلام کرد فعالان و ورزشکاران حوزه ورزشهای هوایی باید پیش از هرگونه پرواز، از مجاز بودن سایت پروازی و اعتبار گواهینامههای صادره از سوی این سازمان اطمینان حاصل کنند.
نظر شما