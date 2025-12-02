به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان همزمان با گرامیداشت روز مجلس، عصر امروز (سه شنبه، ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) و پس از برگزاری نشست خبری رئیس مجلس، توسط دکتر محمدباقر قالیباف به برگزیدگان این دوره از جشنواره، اهدا شد.



بر این اساس در حوزه مکتوب، جعفر یوسفی از روزنامه خراسان، نفر اول، هدی رضوانی پور از رسانه پیام اردیبهشت نفر دوم و پریسا هاشمی از روزنامه هم میهن و نفیسه خلیلی از خبرگزاری‌ای بنا مشترکا حائز رتبه سوم در بخش گزارش شدند.



مجید رحمتی از پایگاه مژده خبر و وحید عظیم نیا از روزنامه جوان و علی مزروعی از روزنامه فرهیختگان در بخش یادداشت حائز رتبه اول تا سوم شدند.



فریبا نباتی از روزنامه نباتی، مهتاب بهرامی آسترکی از پایگاه خبری تابناک و عارف دورغی از ایفانیوز در بخش مصاحبه حائز رتبه‌های اول تا سوم در بخش مصاحبه شدند. محمد آیتی از رویداد ۲۴ نیز شایسته تقدیر شناخته شد.



در بخش خبر، کسی حائز رتبه اول نشد و معصومه مجدم از خبرگزاری مهر حائز رتبه دوم علی صمدی جوان از روزنامه شهرآرا حائز رتبه سوم شدند.



دریا وفایی از روزنامه نسل فردا و شیرین جمشیدیان از روزنامه دنیای اقتصاد در بخش تیتر شایسته تقدیر شناخته شدند.



در بخش عکس، مرضیه موسوی از خبرگزاری ایرنا حائز رتبه نخست، زهراسادات راد از باشگاه خبرنگاران جوان رتبه دوم و احمد معینی جم از خبرگزاری ایرنا رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. علیرضا صوت اکبر از خبرگزاری ایسنا نیز شایسته تقدیر شناخته شد.



در بخش ویدئو هیچیک از آثار حائز رتبه نخست نشد اما حمیدرضا عراقی از پایگاه آخرین خبر حائز رتبه دوم شد و زهرا عبداللهی از مؤسسه همشهری توانست رتبه سوم را به خود اختصاص دهد. جایزه ویژه ای نیز از سوی هیأت داوران به سیار پیش بهار از صداوسیما تعلق گرفت.



در بخش فضای مجازی تنها یک نفر شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه آن به محمدحسین حسین نیا از رسانه انسان‌رسانه تعلق گرفت.



هیأت داوران در بخش ایده‌های نو رسانه‌ای، شایان دنیادیده از خبرگزاری دانشجو شایسته تقدیر معرفی کردند.



همچنین هیأت داوران در بخش خبرنگاران پیشکوست از کورش شرف شاهی از پایگاه خبری اقتصاد، فاطمه امیری از پایگاه خبری اقتصاد ایرانی و یوسف اسدی از خبرگزاری فارس قدردانی به عمل آمد