به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه سه شنبه در آئین اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، بر نقش سینما در نمایش حقیقت انسانی و روایت دردها و امیدها تأکید کرد.
وی ضمن خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی گفت: جشنواره جهانی فیلم فجر فرصتی است برای یادآوری هنری که سالهاست دیدن و متفاوت دیدن را آموخته است؛ هنری که جرأت تخیل میدهد و روایت را در باب معنا مینشاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سینما بیش از آنکه صنعتی بزرگ باشد، لحظهای انسانی است که حقیقت، رؤیا و نگاه آدمی را در کنار هم مینشاند و راهی تازه برای فهم خود و دیگری میگشاید.
صالحی در ادامه با اشاره به همدردی ملت ایران با مردم مظلوم فلسطین و غزه گفت: ملت ما در روزهای دشوار جنگ همواره برای امنیت و عزت خود ایستادگی کرده است. یاد فرزندان رشید این سرزمین که جان خویش را در راه دفاع فدا کردند، یادآوری میکند که قداست تنها در خطوط جغرافیا نیست، بلکه در جانهایی است که برای پاسداشت آن ایستادهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در چنین روزگاری هنر نمیتواند خاموش بماند. سینما میتواند راوی مقاومت و زخمها باشد و حافظه جمعی ایران و جهان را روشن و پایدار نگه دارد.
وی با اشاره به حضور فیلمسازان و شرکتکنندگان از کشورهای مختلف در جشنواره جهانی فیلم فجر افزود: این حضور نشان میدهد سینما چگونه میتواند فاصلهها را کوتاه کند و گفتوگوی میان ملتها را ممکن سازد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریهای بینالمللی و تولیدات مشترک سینمایی سخن گفت و تصریح کرد: باور داریم که نگرشهای مشترک باید نقطه آغاز همکاریهای تازه باشد.
