فریدزاده: سینما راه ساده فهم همدیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده در اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر با قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران و حامیان این رویداد، بر نقش سینما در تقویت هویت فرهنگی و گفت‌وگوی میان ملت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به بازگشت برگزاری این جشنواره به شیراز گفت: فجر با اندکی وقفه دوباره در شهر آفتاب و ادب برگزار شد. از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس، شهردار شیراز، دبیرخانه جشنواره و همه عزیزانی که برای شکل‌گیری این اتفاق هنری تلاش کردند، سپاسگزارم. همچنین از مهمانان خارجی که رنج سفر را پذیرفتند و در کنار ما بودند، قدردانی می‌کنم.

وی سینما را زبانی جهانی توصیف کرد که امکان شناخت انسان‌ها از یکدیگر را فراهم می‌کند و افزود: به تعبیر عباس کیارستمی، سینما راهی ساده برای فهم همدیگر است. این هنر، هویت ما و تار و پود زیست فرهنگی ماست. سینما تصویری را حذف می‌کند که تنها با چشم سر دیده می‌شود و تصویری می‌آفریند که با چشم جان قابل دیدن است.

رئیس سازمان سینمایی کشور در ادامه با تمجید از جایگاه سینمای ایران در جهان، آن را یکی از تأثیرگذارترین هنرهای معاصر دانست و گفت: «شاید سرزمین ما یکی از سینمایی‌ترین سرزمین‌های جهان باشد؛ جایی که شعر، تصویر و روایت در هم می‌تنند و به جهانیان عرضه می‌شوند.

فریدزاده در پایان از تلاش‌های تمامی مدیران، هنرمندان و دست‌اندرکاران برگزاری این دوره از جشنواره تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که استمرار این رویداد در شیراز به تقویت تبادلات فرهنگی و سینمایی ایران با سایر کشورها منجر شود.