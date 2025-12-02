https://mehrnews.com/x39Lxt ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱ کد خبر 6676027 استانها فارس استانها فارس ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱ آغاز اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز شیراز- مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در مجموعه هنر شهر آفتاب شیراز آغاز شد. دریافت 15 MB کد خبر 6676027 کپی شد مطالب مرتبط دومین جشنواره بینالمللی «معروف» برگزار میشود حسینی: شیراز جشنواره جهانی فیلم فجر را باشکوه برگزار کرد باکیده: قزوین میزبان دومین جشنواره بینالمللی فیلم معروف شد امیری: سینمای شاعرانه ایران در شهر سعدی و حافظ معنا یافت امیری: فرهنگ عمومی محصول دین، زبان، تاریخ و هنر مردم است صالحی: سینما راوی مقاومت و زخمهای روزگار ماست سینمای ایران را در چین تدریس میکنم؛ فیلمساز مورد علاقه خودم هستم! فریدزاده: سینما راه ساده فهم همدیگر است جشنواره جهانی فیلم فجر در ایستگاه پایانی؛ برگزیدگان معرفی شدند اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز گسترش جغرافیای سینمای ایران با جشنواره جهانی فیلم فجر جشنواره جهانی فجر قدرت سینمایی ایران را به رخ کشید برچسبها چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز
