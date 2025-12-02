  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

آغاز اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

آغاز اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز

شیراز- مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در مجموعه هنر شهر آفتاب شیراز آغاز شد.

