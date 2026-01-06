  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

یورش زمینی نظامیان صهیونیست به جنوب سوریه

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز به بخش‌هایی از حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کرده و ایست و بازرسی در آن ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ۱۲ خودروی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز به شهرک صیدا در جولان، واقع در حومه قنیطره در جنوب سوریه تجاوز کردند.

الجزیره افزود که نیروهای صهیونیستی در اطراف شهرک مستقر شده و یک ایست بازرسی در ورودی غربی آن ایجاد کردند و بعد از مدتی به داخل اراضی اشغالی عقب‌نشینی کردند.

نیروهای ارتش صهیونیستی جمعه گذشته نیز شبانه به یک پایگاه نظامی متروکه در منطقه حوض یرموک در غرب استان درعا تجاوز کرده بودند.

رژیم صهیونیستی از ۸ دسامبر ۲۰۲۴و بلافاصله بعد از سقوط دولت بشار اسد در سوریه اقدام به هزاران حمله زمینی و هوایی به سوریه کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور را به اشغال خود در آورده است.

محمد السعید، مدیر اطلاع‌رسانی استان قنیطره، اواخر سال گذشته به الجزیره گفته بود که روستاهای مرزی در قنیطره، حومه غربی درعا و حومه دمشق، از زمان سقوط رژیم اسد، شاهد بیش از ۱۵۰۰ نفوذ بوده‌اند که با عملیات بازداشت بیش از ۳۰ نفر همراه بوده است.

در همین راستا دیروز یک منبع وابسته به رژیم جولانی در سوریه از آغاز دور جدید مذاکرات با اسرائیل، با میانجیگری آمریکا خبر داد که بر فعال‌سازی مجدد توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ تمرکز دارد.

