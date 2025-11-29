https://mehrnews.com/x39K26 ۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ کد خبر 6672383 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶ بسته خبری شبانه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 8 MB کد خبر 6672383 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۷ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۹ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۶ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما