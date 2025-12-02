  1. استانها
فرماندار تنگستان: مدیران برنامه‌های کنگره شهدا را دنبال کنند

بوشهر- فرماندار تنگستان بر هماهنگی مدیران دستگاه های شهرستان برای برگزاری برنامه های سومین کنگره شهدای استان بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان ضمن تقدیر از همراهی اعضای این شورا در اجرای برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: این هفته با ایام فاطمیه و حضور شهدای گمنام در شهرستان مقارن شد و شاهد برگزاری مراسم معنوی و باشکوهی بودیم که جلوه‌ای از معنویت و شور انقلابی در میان مردم تنگستان ایجاد کرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به موفقیت شهرستان در حوزه فرهنگی افزود: خوشبختانه تنگستان در زمینه کتابخوانی رتبه اول استان را کسب کرده است و از مجموعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان بمنظور این دستاورد ارزشمند قدردانی می‌کنم.

وی بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای کنگره شهدای استان تأکید کرد و گفت: تنگستان همواره در عرصه ایثار و مقاومت پیشگام بوده و لازم است فعالیت‌های مرتبط با این کنگره از همین امروز در دستور کار مدیران شهرستان قرار گیرد.

فرماندار همچنین خواستار آمادگی ادارات و شهرداری‌ها برای میزبانی از مسافران و مهمانان در پایان هفته شد و افزود: همه تمهیدات لازم باید اندیشیده شود تا میزبانی در شأن مردم شریف تنگستان باشد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی دائمی در برابر تهدیدات و مدیریت بحران‌ها، باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ورود مناسب کالاهای ضروری در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم بازار شهرستان به‌طور مطلوب مدیریت شود.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: انتخابات پیش‌رو اولین آزمون پس از جنگ ۱۲ روزه است و همه مسئولان باید با تمام توان برای برگزاری سالم و باشکوه آن تلاش کنند.

فرماندار تنگستان همچنین بر چند محور مهم تأکید کرد از جمله: حضور مستمر مدیران در بین مردم و شرکت در برنامه‌های مذهبی، تسهیل در امور اداری و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان، پیگیری مستمر پروژه‌های عمرانی و نظارت بر اجرای آن‌ها تا دهه فجر با هدف تقویت امید در جامعه. وی صرفه‌جویی در مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت: مدیران موظفند هم در ادارات و هم در منازل الگوی مصرف بهینه باشند.

سلیمانی ضمن قدردانی از استاندار بوشهر به‌دلیل پیگیری‌های مؤثر در سطح ملی، اعلام کرد: در هفته آینده معاون اول رئیس‌جمهور به استان بوشهر سفر خواهند کرد و این فرصت مغتنمی برای طرح نیازها و ظرفیت‌های شهرستان است.

در پایان نشست نیز، احکام مسئولیت برگزاری کنگره شهدای استان به فرماندار تنگستان، ائمه جمعه شهرهای اهرم و دلوار و فرماندهان سپاه شهرستان اعطا شد.

