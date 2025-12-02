به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان ضمن تقدیر از همراهی اعضای این شورا در اجرای برنامههای هفته بسیج اظهار کرد: این هفته با ایام فاطمیه و حضور شهدای گمنام در شهرستان مقارن شد و شاهد برگزاری مراسم معنوی و باشکوهی بودیم که جلوهای از معنویت و شور انقلابی در میان مردم تنگستان ایجاد کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به موفقیت شهرستان در حوزه فرهنگی افزود: خوشبختانه تنگستان در زمینه کتابخوانی رتبه اول استان را کسب کرده است و از مجموعه کتابخانههای عمومی شهرستان بمنظور این دستاورد ارزشمند قدردانی میکنم.
وی بر اهمیت برنامهریزی دقیق برای کنگره شهدای استان تأکید کرد و گفت: تنگستان همواره در عرصه ایثار و مقاومت پیشگام بوده و لازم است فعالیتهای مرتبط با این کنگره از همین امروز در دستور کار مدیران شهرستان قرار گیرد.
فرماندار همچنین خواستار آمادگی ادارات و شهرداریها برای میزبانی از مسافران و مهمانان در پایان هفته شد و افزود: همه تمهیدات لازم باید اندیشیده شود تا میزبانی در شأن مردم شریف تنگستان باشد.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده در برنامههای هفته پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی دائمی در برابر تهدیدات و مدیریت بحرانها، باید به یک فرهنگ تبدیل شود.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ورود مناسب کالاهای ضروری در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم بازار شهرستان بهطور مطلوب مدیریت شود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: انتخابات پیشرو اولین آزمون پس از جنگ ۱۲ روزه است و همه مسئولان باید با تمام توان برای برگزاری سالم و باشکوه آن تلاش کنند.
فرماندار تنگستان همچنین بر چند محور مهم تأکید کرد از جمله: حضور مستمر مدیران در بین مردم و شرکت در برنامههای مذهبی، تسهیل در امور اداری و خدمترسانی سریع به شهروندان، پیگیری مستمر پروژههای عمرانی و نظارت بر اجرای آنها تا دهه فجر با هدف تقویت امید در جامعه. وی صرفهجویی در مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت: مدیران موظفند هم در ادارات و هم در منازل الگوی مصرف بهینه باشند.
سلیمانی ضمن قدردانی از استاندار بوشهر بهدلیل پیگیریهای مؤثر در سطح ملی، اعلام کرد: در هفته آینده معاون اول رئیسجمهور به استان بوشهر سفر خواهند کرد و این فرصت مغتنمی برای طرح نیازها و ظرفیتهای شهرستان است.
در پایان نشست نیز، احکام مسئولیت برگزاری کنگره شهدای استان به فرماندار تنگستان، ائمه جمعه شهرهای اهرم و دلوار و فرماندهان سپاه شهرستان اعطا شد.
