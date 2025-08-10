به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و اربعین حسینی و همچنین تبریک روز خبرنگار، عنوان کرد: از همه مدیران و همکارانشان که در راستای خدمت رسانی شبانه روزی به مردم و توسعه شهرستان گام برمی‌دارند، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه همراهی و همدلی بین مردم و مسئولین در ایام جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت، ثمره آن را دیدیم که به کام همه مردم، مسئولین و دلسوزان نظام خوش آمد، افزود: ایامی که پشت سر گذاشتیم هر چند دشوار اما با همراهی و همکاری مردم و زحمات شما مدیران و همکاران‌تان با موفقیت پشت سر گذاشتم.

سلیمانی ادامه داد: از استاندار و معاونین ایشان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه اهرم و دلوار و مدیران دستگاه‌های استانی و شهرستان که در همه زمینه‌ها در کنار ما بودند و پیگیر مسائل و مشکلات شهرستان بودند، تشکر و قدردانی می‌شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به ۱۲ شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس، تصریح کرد: هرساله کنگره شهید در بخش دلوار برگزار می‌شود و امسال هم در تلاشیم تمهیدات لازم را جهت برگزاری مراسمی باشکوه و در خور شأن شهید و مردم تنگستان که به استعمار ستیزی و استکبار ستیزی نامشان در سطح ملی می‌درخشد، این نام و آوازه را حفظ کنیم.

سلیمانی در ادامه با تقدیر از زحمات مردم، عتبات و عالیات شهرستان و امامان جمعه در برپایی آبرومندانه عزای امام حسین (ع) در شهرستان، اظهار کرد: چندین موکب در مسیر مواصلاتی به سمت کربلا در نقاط شهرستان برپاشده و همینطور ۲ موکب در کربلا مشغول به خدمت رسانی به زائران حسینی هستند.

نماینده عالی دولت در تنگستان انتظار خود را از دستگاه‌های اجرایی شهرستان نگه داشتن عزت، احترام و تکریم ارباب رجوع بیان کرد و ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی دچار روزمرگی نشوند و با ایده و برنامه‌های جدید در جهت توسعه شهرستان تلاش کنند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: توسعه زیر ساخت‌های آب و برق با جدیت پیگیری می‌شود و با تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی مجموعه آب و برق شهرستان، در این دو حوزه تنگستان نسبت به سال‌های گذشته با چالش‌های کمتری رو به رو شده است.

سلیمانی با بیان اینکه از دوم تا هشتم شهریور هفته دولت را در پیش داریم، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان می‌بایست با تدوین برنامه‌های خود از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی گرفته تا پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری بر اطلاع رسانی خدمات دولت به مردم تاکید دارند، ما هم خدمات دولت در تنگستان را به مردم ارائه دهیم.