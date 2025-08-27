به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از مدیران و کارکنان نمونه شهرستان تنگستان به مناسبت روز کارمند ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت و همچنین تبریک روز کارمند، عنوان کرد: کارمندان با سرلوحه قراردادن رفتار و منش شهیدان رجایی و باهنر در مجموعههای اداری خود باید قدر فرصت به وجود آمده را بدانند و تمام تلاششان را در راستای خدمت رسانی بی منت به مردم انجام دهند.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه با تداوم تلاش و بهکارگیری از ظرفیتهای داخلی میتوان گامهای مؤثری در مسیر توسعه شهرستان برداشت، ادامه داد: همه توان خود را در جهت توسعه شهرستان و برای رضایت مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
سلیمانی اضافه کرد: توسعه شهرستان مستلزم تلاش و میدانی بودن مدیران است.
فرماندار تنگستان با تاکید بر لزوم تداوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی و همکاری با بخشهای مردمی و خصوصی، از همه مدیران و کارکنان خواست تا با حفظ روحیه مسئولیتپذیری و نگاه به آینده، در تحقق اهداف توسعهای شهرستان گامهای پرشتابتری بردارند.
در پایان این مراسم از مدیران و کارکنان نمونه دستگاههای اجرایی تجلیل به عمل آمد.
