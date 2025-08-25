  1. استانها
وزیر کشور سخنران کنگره شهید رئیسعلی دلواری است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: وزیر کشور سخنران ویژه کنگره شهید رئیسعلی دلواری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی دوشنبه شب در نشست برگزاری کنگره شهید رئیسعلی دلواری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و خدمت اظهار کرد: تمهیدات لازم جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره شهید رئیسعلی دلواری فراهم شده است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه افتخار تنگستان به استعمار ستیزی است، ادامه داد: قطعاً این مراسم به عنوان نماد استعمار ستیزی شهید رئیسعلی دلواری می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی با اشاره به اینکه کنگره شهید در ۱۳ شهریور ماه از ساعت ۲۰ در شهرستان برگزار می‌شود، گفت: سخنران ویژه این مراسم مقام عالی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی خواهد بود.

