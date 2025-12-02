  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۹

رویترز: ترامپ برای مادورو ضرب الاجل ترک قدرت تعیین کرده بود

خبرگزاری رویترز جزییات بیشتری از تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و ونزوئلا بر سر آینده این کشور را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی به نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا تا روز جمعه [گذشته] مهلت داده بود تا به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند.

بنا بر این گزارشِ ادعایی، پایبند نبودن مادورو به این ضرب‌الاجل در روز جمعه، ترامپ را وادار کرده که بستن حریم هوایی ونزوئلا را اعلام کند.

رویترز همچنین از قول منابع دیگر خود گزارش داد که مادورو از ترامپ خواسته تحریم بیش از ۱۰۰ مقام ونزوئلایی از جمله افرادی که به ادعای رویترز «در آمریکا به جرایم مختلف متهم هستند» برداشته شود.

در همین راستا، الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که ترامپ توصیه کرده ممنوعیت کامل سفر بر کشورهایی اعمال شود که به گفته وی «آمریکا را از قاتلان پر می‌کنند.»

از سوی دیگر، «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا تأکید کرد که اختیار اعلام جنگ صرفاً در صلاحیت کنگره و نه رئیس‌جمهور است.

وی افزود: در صورت ادامه اقدامات ترامپ علیه کاراکاس، طرحی برای جلوگیری از استقرار نیروهای آمریکایی در ونزوئلا ارائه خواهد شد.

