به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه آموزش و پرورش شرق هرمزگان که به میزبانی فرمانداری ویژه میناب برگزار شد، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ مدرسه‌سازی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه آموزشی در منطقه تأکید کرد.



وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، افزود: همان‌گونه که برگزاری یادواره‌های شهدا در محلات مختلف با مشارکت گسترده مردم به یک سنت ارزنده و پایدار تبدیل شده است، ضروری است این روحیه مشارکت‌محور در حوزه مدرسه‌سازی نیز تقویت و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.



محسنی با بیان اینکه شعار دولت «وفاق» و رویکرد توسعه محور استاندار هرمزگان بر ارتقای کیفیت نظام آموزشی تأکید ویژه دارد، گفت: شهرستان رودان نیز در چارچوب این سیاست‌ها و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها به ویژه ظرفیت‌های مردمی را در دستور کار قرار داده است.



فرماندار شهرستان رودان مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی را از ارکان مهم توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست، تصریح کرد: با تقویت مشارکت‌های مردمی و جلب حمایت خیرین می‌توان روند احداث فضاهای آموزشی را تسریع و شرایط مطلوب‌تری برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان فراهم کرد.