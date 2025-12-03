فضلاله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از نقش بیبدیل رانندگان در دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و توسعه کشور، بر عزم کمیسیون متبوعش برای رفع مشکلات بیمهای این قشر تأکید کرد و گفت: بررسی لایحه مربوطه با رفع ابهامات در دستور کار است تا هیچ رانندهای در کشور بدون پوشش بیمهای نماند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم بر ضرورت حل مشکلات بیمهای رانندگان بهویژه رانندگان اینترنتی تأکید و از نقش آفرینی ممتاز این قشر در عرصههای مختلف تقدیر کرد.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس، رانندگان اعم از رانندگان خودروهای سنگین، سواری و تاکسیهای اینترنتی را قشری بسیار زحمتکش و تلاشگر میداند که در جابهجایی مسافر و حمل بار نقشآفرینی بیبدیلی داشتهاند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیگیریهای جاری در این زمینه، تصریح کرد: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی و دستگاههای ذیربط پای کار آمدهاند و به یاری خدا باید مشکلات این عزیزان را حل کنیم. برخی از سکوها (پلتفرمها) نظرات و مواردی دارند که قطعاً سازمان تأمین اجتماعی و کانونهای مربوطه باید آنها را شنیده و با مدیران زحمتکش این سکوها، موارد اختلاف نظر را مرتفع کنند تا حمایت جدی در راستای پوشش بیمهای این عزیزان به عمل آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند بررسی لایحه مربوطه در مجلس تشریح کرد: لایحهای که در مجلس مطرح است، در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مرحله اول را در صحن گذراند. اما به دلیل برخی ایرادات و ابهامات، مجدداً به کمیسیون ارجاع داده شد که موارد مذکور هم رفع و نهایی شده است.
رنجبر اظهار کرد: ما تلاش میکنیم تا آنجا که ممکن است، هیچ رانندهای در کشورمان بدون بیمه نباشد. این کار نه تنها به نفع اقتصاد کشور است بلکه امید و امیدواری ایجاد میکند. با حمایت از چنین طرحهایی بتوانیم بخشی از وظیفه و دین خود را نسبت به قشر زحمتش و تلاشگر راننده ادا کنیم.
