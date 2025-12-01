علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح بیمه رانندگان بر اساس خواسته‌ها و پیگیری‌های رانندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح است، گفت: بیش از یک میلیون راننده در راستای رشد اقتصادی در قالب حمل و نقل داخلی و خارجی فعالیت دارند که تا به حال به دلایل مختلف، قوانین حمایتی شامل حال آنان نشده است.

وی افزود: بیش از ۴۰ درصد رانندگان ذینفع در کنار کارفرمایان پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی داخلی در قالب مدیریت حمل و نقل داخل شهری مشغول فعالیت هستند که بیمه نیستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها نسبت به طرح مذکور گفت: در ارتباط با طرح بیمه رانندگان فضاسازی‌های غیرواقعی شکل گرفته است.

بابایی کارنامی افزود: سکوهای مجازی حمل و نقل در قبال رابطه کارگر و کارفرما و پوشش بیمه‌ای رانندگان شاغل در این پلتفرم‌ها باید مسئولیت پذیر باشند. در حال حاضر رابطه کارگری و کارفرمایی سکوهای مجازی داخلی در قالب فعالیت رانندگان وجود دارد و این مسأله نیازمند اثبات نیست و نیازی به تدوین و تصویب قوانین جدید وجود ندارد.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: اجماع‌نظر تشکل‌ها و دست‌اندرکاران در تدوین و تصویب طرح بیمه رانندگان حتماً نتیجه مناسبی را در این حوزه به دنبال خواهد داشت.