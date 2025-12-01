  1. جامعه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۷:۰۲

بابایی: طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار مجلس است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی براساس پیگیری جامعه رانندگان در دستور کار است و پلتفرم‌ها نباید از مسؤولیت کارفرمایی شانه خالی کنند.

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح بیمه رانندگان بر اساس خواسته‌ها و پیگیری‌های رانندگان در مجلس شورای اسلامی مطرح است، گفت: بیش از یک میلیون راننده در راستای رشد اقتصادی در قالب حمل و نقل داخلی و خارجی فعالیت دارند که تا به حال به دلایل مختلف، قوانین حمایتی شامل حال آنان نشده است.

وی افزود: بیش از ۴۰ درصد رانندگان ذینفع در کنار کارفرمایان پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی داخلی در قالب مدیریت حمل و نقل داخل شهری مشغول فعالیت هستند که بیمه نیستند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها نسبت به طرح مذکور گفت: در ارتباط با طرح بیمه رانندگان فضاسازی‌های غیرواقعی شکل گرفته است.

بابایی کارنامی افزود: سکوهای مجازی حمل و نقل در قبال رابطه کارگر و کارفرما و پوشش بیمه‌ای رانندگان شاغل در این پلتفرم‌ها باید مسئولیت پذیر باشند. در حال حاضر رابطه کارگری و کارفرمایی سکوهای مجازی داخلی در قالب فعالیت رانندگان وجود دارد و این مسأله نیازمند اثبات نیست و نیازی به تدوین و تصویب قوانین جدید وجود ندارد.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: اجماع‌نظر تشکل‌ها و دست‌اندرکاران در تدوین و تصویب طرح بیمه رانندگان حتماً نتیجه مناسبی را در این حوزه به دنبال خواهد داشت.

مینا یاری

    • رضا IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      با درآمد ساعتی ۷۵۰۰۰ تومن که مخارج ماشین لوازم یدکی . مکانیک . سوخت . دیگه چیزی تهش نمیمونه با کمر درد و پادرد به زور ۵ ساعت من می‌توانم کار کنم ۴۰۰ هزار تومن ماهی ۱۰ میلیون دو سه روزی هم به هر علتی تعطیل حالا با ده میلیون ما چیکار کنیم درآمد ۷۵ میلیون تومن یک کلیپ نه واقعیت . واقعیت نهایت ماهی ۱۵ میلیون تومن با ۸ ساعت کار بله اگر ۲۰ ساعت در شبانه روز کار بکنی و خرابی هم نداشته باشه ماشینت بازم نمیشه چطوری حساب کردند بله درآمد ۲۳ درصدی بدون ریالی خرج برای مالکین اینترنتی ها واقعیت اینه
    • محمود IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      من راننده اسنپم تنها راهش اینه که اختیاری باشه نه اجباری و یه قیمت مشخص سر ماه هر کی خواست بیمه بشه بریزه .نه اینکه درصدی باشه
    • رضا ۲۱ ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      اصلا کل مردم از پر قنداق باید بیمه بشند مانند المان کشورهای پیشرفته
    • احمد IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      دست ازسرماراننده هابرداریدکف خیابون دنبال یه لقمه نون ازاین کوچه به اون کوچه سرگردونیم چیزی نداریم بدیم بخداشرکت بیمه جیب نداریم که بخان خالی کنن
    • حمید IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      اگه بحث منافع خود نماینده ها بود همین امروز تعیین تکلیف میشد ولی راننده بینوا بعد ۱۰سال هی امروز فردا میکنن تا اول منافع تامین اجتماعی لحاظ بشه بعد اسنپ و تپسی بعدم هیچی دست راننده رو نگیره
    • مهدی IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      الان ۴ساله هیچ کاری نکردین تازه به به فکر افتادین بعدشم اونی که بیمه داره نباید پول بیمه بده ولی منی که بیمه ندارم باید بدم شما به فکر خودتونید تا مردم از اول عید هی میگین بیمه بیمه در دستور کاره سال تموم شد هنوز اجرا نشده
    • علیقلی میرزایی پیر بیسواد IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      باسلام من راننده کامیون هستم توی ایران اصلا یک قانون پابرجانمیمونه ما رانندگان از روز اول به امید اینکه جزو مشاغل سخت هستیم بیمه شدیم که پس از بیست سال کارکرد بازنشسته شویم حالا پس از گذشت بیست و پنج سال رانندگی با کامیون هنوز منتظر تصویب قانون مشاغل سخت هستیم که قراره امروز و فردا میشه

