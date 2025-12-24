آینده معیشتی رانندگان ‌تاکسی اینترنتی در گرو بیمه تأمین اجتماعی

علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام بیمه تأمین اجتماعی رانندگان تاکسی اینترنتی گفت: بیمه تأمین اجتماعی رانندگان اینترنتی به معنای واقعی کلمه نقطه عطفی در ساماندهی این مشاغل به شمار می‌رود، پس باید به این سمت گام برداشته شود.

احمدی گفت: چنانچه با پیگیری مراجع ذیصلاح بیمه تأمین اجتماعی رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی به مرحله نهایی برسد و جامه عمل به خود بپوشد، بدون‌تردید امنیت شغلی و آینده معیشتی هزاران راننده تاکسی آنلاین را تضمین می‌کند.

وی برخورداری رانندگان اینترنتی از بیمه تأمین اجتماعی و خدمات متنوع آن را نقطه عطفی در ساماندهی این بخش از حمل‌ونقل شهری دانست و ادامه داد: رانندگان هر روز با خطر تصادف، حادثه و تبعات متعدد آن روبرو هستند که ممکن است یک حادثه آنی کل زندگی خود فرد و اعضای تحت تکفل او را هم دستخوش تحول کند پس تأمین آتیه آنها ضروری به شمار می‌آید.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چنانچه این موضوع به مرحله اجرا برسد رانندگان نتیجه مطلوب و پیامدهای مثبت آن را در زندگی و حرفه خود خواهند دید.

احمدی با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌مندی همه رانندگان، اعم از رانندگان پلتفرمی و غیرپلتفرمی از این خدمت اجتماعی گفت: در این صورت، رانندگان می‌توانند با دغدغه کمتری خدمت‌رسانی کنند.