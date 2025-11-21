حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت: اکنون بیش از هشت ماه است که این موضوع در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته و جلسات متعددی برگزار شده است.
قاسمی ادامه داد: در این جلسات، بخش خصوصی از جمله همه نمایندگان تاکسیها، نمایندگان شرکتها و سایر مجموعههای مرتبط دولتی و صنفی حضور داشتند و اظهارنظرهای آنان نیز اخذ شد.
وی افزود: جمعبندی کمیسیون انجام شده و انشاءالله بهزودی به صحن علنی اعلام میشود. در این جمعبندی مشخص شده است که چه میزان باید کارفرماها پرداخت کنند و اینکه این پلتفرمها در حکم کارفرما محسوب خواهند شد؛ چرا که خلأ قانونی موجود باعث شده بود تاکنون جایگاه کارفرمایی برای آنها تعریف نشود. در این لایحه این مشکل برطرف میشود و این مجموعهها بهعنوان کارگزاران و کارفرمایان شناخته خواهند شد.
وی گفت: درصدی از پرداخت نیز مانند همه بیمه شدگان، بر عهده خود رانندگان خواهد بود.
وی افزود: اکنون ما بین دو و نیم تا سه میلیون نفر فعال در این بخش داریم که بخش عمده شأن فاقد هر نوع پوشش بیمه هستند.
قاسمی ادامه داد: اولویت نخست ما رانندگانی است که فاقد هرگونه بیمهاند، اما برای آنهایی که شغل دوم دارند نیز برنامهریزی شده که تحت عنوان کارگاه دوم مشمول مقررات تأمین اجتماعی شوند که از حیث افزایش سطح حمایتهای مالی به نفعشان است.
وی گفت: در این طرح تلاش ما این بود که از همه تجربهها و قوانین و تصمیمات گذشته را مطالعه کنیم و نتیجتاً تصمیم ما این بود که حسابی اختصاصی ایجاد شود و سازمان تأمین اجتماعی اجازه نداشته باشد این مبالغ را در اولویتهای دیگر هزینه کند. متن صراحت دارد تأمین اجتماعی حق ندارد این مبالغ را جز در همان هدفی که قانونگذار مشخص کرده مصرف کند.
وی اظهار امیدواری کرد: این طرح به زودی در دستور کار جلسه علنی قرار بگیرد و تعیین تکلیف شود.
نظر شما