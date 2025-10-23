به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا با نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین موافقت کرد که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی از روسیه است.

ریاست دوره‌ای دانمارک بر اتحادیه اروپا از تصویب رسمیِ نوزدهمین بستهٔ تحریم‌ها علیه روسیه توسط کشورهای عضو این اتحادیه، به‌دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین خبر داد که از جمله شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می‌شود.

این نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه، همچنین مکانیسم تازه‌ای را معرفی خواهد کرد که حرکت دیپلمات‌های روسی در داخل اتحادیه اروپا را محدود می‌کند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت: این بسته بانک‌های روسیه، صرافی‌های ارز دیجیتال، و نهادهایی از جمله در هند و چین را هدف قرار می‌دهد.

او افزوده که اتحادیه اروپا «حرکت دیپلمات‌های روسی را محدود می‌کند تا با تلاش‌های این کشور برای بی‌ثبات‌سازی مقابله کند. برای پوتین تأمین مالی این جنگ روزبه روز دشوارتر می‌شود.