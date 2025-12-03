مرادنژادی: ایده های دانشجویی دانشگاه ایلام تجاری سازی می شود

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته پژوهش، دانشگاه ایلام میزبان رویداد ایدهشو با محوریت کشاورزی و صنایع غذایی شد؛ رویدادی که در آن دانشجویان با ارائه طرحهای نوآورانه و کاربردی تلاش کردند تا علم و دانش دانشگاهی را به محصولی قابل اجرا در بازار تبدیل کنند.
رئیس دانشگاه ایلام، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: ایدهشو فرصتی است تا جوانان خلاق استان، دیدگاههای فناورانه خود را در حوزههای حیاتی همچون امنیت غذایی و کشاورزی مطرح کنند و مسیر تجاریسازی آنها در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری هموار شود.
وی افزود: در این رویداد، بیش از ۲۰ ایده منتخب پس از پالایش اولیه به مرحله داوری رسیدند و دانشجویان در قالب ارائههای طرحهای خود را معرفی کردند.
به گفته وی، طرحهای برگزیده در صورت تأیید هیئت داوران تحت حمایت مرکز رشد قرار خواهند گرفت.
مرادنژادی عنوان یکی و: از جمله طرحهای ارائهشده میتوان به تولید گندم مقاوم در برابر خشکسالی و بارشهای دیرهنگام، و همچنین طراحی پلتفرم شخصیسازیشده برای تولید کپسولهای مغذی اشاره کرد؛ محصولاتی که میتوانند نیازهای غذایی افراد را در هر زمان و مکان تأمین کنند.
مراد نژادی در پایان تأکید کرد: دانشگاه ایلام با برگزاری چنین رویدادهایی میکوشد تا ایدههای دانشجویی را به مرحله اجرا و تجاریسازی برساند و زمینهساز برندسازی محصولات غرب کشور در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی شود.
