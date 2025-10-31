مرادنژادی:ایجاداندیشکده توسعه در دانشگاه ایلام در دستور کار قرار دارد

همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اندیشکده توسعه استان در دانشگاه ایلام تشکیل شده و فعالیت آن بر پایه هم‌اندیشی و بررسی تخصصی نیازهای واقعی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان است تا برای هر حوزه، راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه شود.

وی افزود: تلاش ما در دانشگاه ایلام این است که حلقه ارتباط دانشگاه با بدنه اجرایی استان فعال‌تر شود تا تصمیم‌ها و برنامه‌ها بر پایه پژوهش‌های علمی و داده‌محور شکل گیرد. این اندیشکده با حضور اعضای هیئت علمی، کارشناسان اجرایی دستگاه‌ها و نخبگان بومی، مأموریت دارد برای هر حوزه توسعه‌ای، بسته‌های راهبردی تدوین کند.

مرادنژادی با اشاره به جایگاه دانشگاه ایلام به‌عنوان قطب علمی غرب کشور گفت: هم‌اکنون این دانشگاه با ۸ دانشکده، ٢٠٠ عضو هیئت علمی و نزدیک به ۱۱ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت دارد و بیش از ۱۰۰ رشته در حوزه‌های علوم کشاورزی، مهندسی، علوم انسانی، دامپزشکی و منابع طبیعی ارائه می‌کند.

رئیس دانشگاه ایلام همچنین نقش رسانه‌ها را در بازتاب فعالیت‌های علمی و امیدآفرین بسیار مهم دانست و تصریح کرد: از رسانه‌های استان انتظار داریم محور امیدبخشی به جامعه را تقویت کنند و با انعکاس واقع‌بینانه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و انسانی استان، در شکل‌گیری روحیه اعتماد، امید و پویایی نسل جوان سهم مؤثری داشته باشند.

وی تأکید کرد: جامعه‌ای که از مسیر علم و خردورزی جلو برود، قطعاً نسلی پرانرژی و هدفمند در خدمت توسعه کشور تربیت خواهد کرد.