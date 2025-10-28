سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در حوزه زیرساخت های دانشگاه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، همایون مراد نژادی عصر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، ضمن تشریح برنامههای علمی، فرهنگی، عمرانی و بینالمللی این دانشگاه، بر نقش آن در هدایت تصمیمات اجرایی استان تأکید کرد و خواستار تعامل مؤثرتر میان نهادهای علمی و رسانهای شد. چ رئیس دانشگاه ایلام با اشاره به تأثیر رسانهها در شکلگیری افکار عمومی، گفت ظرفیت رسانهها در جهتدهی به سیاستگذاریها بسیار بالاست و دانشگاهها باید با بهرهگیری از این ظرفیت، ارتباط خود با جامعه را تقویت کنند.
وی افزود: نظم اداری، اخلاق حرفهای و ارتباط مؤثر با جامعه از اولویتهای اصلی مدیریت دانشگاه است و دانشگاه ایلام باید به جایگاه مرجعیت علمی و اخلاقی در استان برسد و در حل مسائل اجتماعی نقش فعالتری ایفا کند.
مرادنژادی با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه حکمرانی علمی، اظهار کرد: دانشگاه ایلام تلاش میکند تصمیمات اجرایی استان بر پایه مطالعات کارشناسی و پژوهشهای کاربردی اتخاذ شود و تأکید کرد پایاننامهها و تحقیقات دانشجویی باید به مسائل واقعی استان بپردازند و راهحلهای عملی ارائه دهند.
رئیس دانشگاه ایلام گفت: تقویت نشاط دانشجویی، مهارتآموزی و رشد تفکر انتقادی از اهداف اصلی این مجموعه است و دانشگاه باید در مسیر ارتقای هویت اجتماعی جوانان حرکت کند.
وی از سرمایهگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در پنج ماه گذشته برای بهسازی خوابگاهها، تجهیز فضاهای رفاهی و توسعه امکانات ورزشی خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف افزایش کیفیت زندگی دانشجویی و ارتقای رضایتمندی انجام شدهاند.
مرادنژادی همچنین از حضور ۱۴۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه ایلام خبر داد و گفت: این ظرفیت بینالمللی حدود ۲۰ میلیون دلار ارزش اقتصادی برای استان داشته است و توسعه آموزش فرامرزی از اولویتهای راهبردی دانشگاه در سال جاری به شمار میرود.
رئیس دانشگاه ایلام در پایان با اشاره به رشد شاخصهای علمی دانشگاه اظهار کرد: در کمتر از پنج ماه، امتیاز دانشگاه از ۴۷ به ۷۶ رسیده که حاصل تلاش جمعی اعضای هیئت علمی، کارکنان و همراهی دانشجویان بوده است.
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