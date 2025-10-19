مرادنژادی: ۱۴۰۰ دانشجوی عراقی در دانشگاه ایلام مشغول به تحصیل هستند

همایون مراد نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه ایلام امروز به عنوان یکی از مراکز برجسته علمی در غرب کشور میزبان بیش از هشت‌هزار دانشجو است که حدود ۱۵ درصد آنها را دانشجویان خارجی تشکیل می‌دهند.

وی افزود: دانشجویان از کشور عراق برای ادامه تحصیل در رشته‌های مختلف، به ویژه کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد، به ایلام آمده‌اند و اکنون چهره‌ای بین‌المللی به فضای دانشگاه داده‌اند.

مرادنژادی اظهار کرد: این حضور گسترده دانشجویان عراقی موجب شد تا دانشگاه ایلام علاوه بر مأموریت آموزشی خود، به مأموریت فرهنگی نیز توجه ویژه کند؛ به همین منظور مرکز آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی‌زبانان از ابتدای سال ۱۳۹۸ در دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: در این مرکز زبان فارسی در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته آموزش داده می‌شود و پس از پایان دوره سوم و شرکت در آزمون شفاهی، گواهی رسمی زبان فارسی به دانشجویان اعطا می‌شود.

رئیس دانشگاه ایلام اضافه کرد: دانشجویان خارجی ضمن تحصیل خود، با زبان و فرهنگ ایرانی و حتی شباهت‌های زبانی میان فارسی، کردی و فرانسه آشنا می‌شوند و این مهم باعث عمق یافتن تعامل‌های فرهنگی میان دو کشور همسایه شده است.

مرادنژادی در پایان یادآور شد: دانشگاه ایلام در حال حاضر در ۷۹ کد رشته کارشناسی ارشد و ۱۹ کد رشته دکترا فعالیت آموزشی دارد و توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی با دانشگاه‌های کشورهای هم‌جوار را یکی از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرد.