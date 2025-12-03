حضور بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی سیستان و بلوچستان در رویداد «تبیان»

«اسما سارانی» مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: رویداد آموزشی، فرهنگی و ورزشی تبیان برای نخستینبار به صورت بیندانشگاهی و مشترک میان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار میشود.
وی ادامه داد: ترمهای گذشته هر دانشگاه برنامه اختصاصی خود را داشت، اما اینبار ترکیب دو طرح «طبیب» دانشگاه علوم پزشکی و طرح «جریان» دانشگاه سیستان و بلوچستان باعث شکلگیری رویداد «تبیان» بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و علوم پزشکی شد.
وی افزود: بیش از ۳ هزار دانشجو از تمام رشتهها اعم از علوم پزشکی و پیراپزشکی تا فنیمهندسی، علوم انسانی و هنر، طی دو ماه ثبتنام حضوری در دفاتر نهاد رهبری نامنویسی کردهاند.
سارانی بیان کرد: بخش آموزشی با حضور دوباره دکتر کریمانمجد برگزار میشود که با استقبال چشمگیر دانشجویان مواجه شد؛ برای مجردها مباحث معیارهای ازدواج و برای متأهلان آموزش تقویت روابط زوجین ارائه میشود.
وی تصریح کرد: در بخش فرهنگی، پردهخوانی و روایتگری شهدا توسط آقای اسماعیلی اجرا خواهد شد همچنین بخش ورزشی نیز شامل لیزرتک، عینک واقعیت مجازی، تیراندازی با تپانچه و فوتبال انسانی خواهد بود.
مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: بخش پایانی که در واقع جشن اختتامیه است با حضور آقای شکوهی، و با اجرای برنامههای شاد و مفرح برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: ساختار اجرایی مشارکتی است؛ مراحل اولیه با نهاد رهبری و دانشگاه هماهنگ میشود، اما بخش عمده اجرا بر عهده دانشجویان است. ۳۰ سرگروه از بین دانشجویان حضور دارند جهت حضور و غیاب، اطلاعرسانی و هماهنگیها و همچنین تیمهای اجرایی و پذیرایی نیز دانشجویی هستند.
سارانی بیان کرد: رویداد تبیان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۳ و ۱۴ آذر، بهصورت نیمروزی برگزار میشود. بخش آموزشی در تالار فردوسی و جشن و روایتگری شهدا در سالن ورزشی کوثر دانشگاه سیستان و بلوچستان خواهد بود. بخش ورزشی هر دانشگاه نیز بهصورت مجزا در همان دانشگاه انجام میشود.
وی با اشاره به هدف این رویداد گفت: با توجه به شرایط اخیر و تلاش دشمن برای ایجاد التهاب روانی در دانشگاهها، این برنامه میتواند اعتماد عمومی را نسبت به فعالیتهای فرهنگی دانشگاه تقویت کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بالای ۹۵ درصد دانشجویان رضایت کامل داشتهاند. همچنین این رویداد به افزایش نشاط، امید و همدلی دانشجویان کمک میکند.
مسئول واحد خواهران دفتر نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: رویدادهایی مشابه این رویداد برگزار شده است، اما برگزاری رویداد بین دانشگاهی با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو برای نخستینبار در کشور اتفاق میافتد و میتواند الگویی برای سایر دانشگاهها باشد.
نظر شما