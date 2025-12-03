به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا زاهدی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز پویش «یلدای مهربانی» در آستانه بلندترین شب سال خبر داد و گفت: این پویش در راستای تهیه بستههای شب یلدا برای خانوادههای نیازمند استان اجرا میشود.
وی گفت: پویش «یلدای مهربانی» با هدف تهیه بستههای شب یلدا برای خانوادههای نیازمند، به ویژه زنان سرپرست خانوار، خانوادههای دارای سرپرست بیمار و ایتام، در سطح استان برگزار میشود.
وی تاکید کرد: حتی یک کمک کوچک هم میتواند تأثیر بزرگی در زندگی این خانوادهها داشته باشد.
زاهدی افزود: همه نیکوکاران میتوانند به روشهای مختلف در این پویش مشارکت کنند و بستههای حمایتی خود را به خانوادههای نیازمند هدیه دهند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان با قدردانی از اعتماد و همراهی همیشگی خیران و حامیان گفت: برای تسهیل مشارکت در پویشهای نیکوکاری، روشهای متعددی برای واریز کمکها در نظر گرفته شده است.
به گفته زاهدی مردم نوعدوست استان میتوانند کمکهای خود را از طریق ارسال عدد «۵» به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶، واریز وجه به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ بانک ملی، استفاده از کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷*، نصب سامانه نیکوکاری استان از طریق کافه بازار و همچنین مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم نه تنها شادی و دلگرمی به خانوادههای نیازمند میآورد، بلکه نشانه همبستگی اجتماعی و همدلی در جامعه است.
نظر شما