اقلام ضروری به مددجویان میناب در پویش یلدای مهربانی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم صالحی اظهار کرد: همزمان با اجرای پویش یلدای مهربانی در استان هرمزگان و با همکاری یکی از حامیان حقوقی این نهاد، تعدادی کیسه برنج ایرانی و بطری‌های روغن مایع در اختیار خانواده‌های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد میناب قرار گرفت.

وی افزود: این اقدام خیرخواهانه با پیگیری کارشناسان طرح اکرام ایتام و محسنین و همراهی مؤثر حامیان انجام شده و با هدف حمایت معیشتی از خانواده‌های نیازمند در آستانه شب یلدا صورت گرفته است.

رئیس کمیته امداد شهرستان میناب با اشاره به تداوم پویش یلدای مهربانی تا هفته نخست دی‌ماه خاطرنشان کرد: این پویش با هدف تأمین بخشی از اقلام مورد نیاز خانواده‌های کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ همدلی و مشارکت اجتماعی اجرا می‌شود و بخش عمده‌ای از آن با مشارکت خیران و نیکوکاران به ثمر می‌نشیند.

صالحی ضمن قدردانی از همراهی خیرین و حامیان، از مردم و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در این پویش، زمینه ایجاد شادی و آرامش بیشتر برای ایتام و خانواده‌های نیازمند را فراهم کنند.