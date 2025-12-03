انتخابات شوراها در خوزستان کاملاً الکترونیک برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله فضلاللهپور سهشنبه شب در گفتگویی رسانهای با تشریح جزئیات زمانبندی انتخابات اظهار کرد: دستورالعمل برگزاری انتخابات ۲۷ آذر از سوی وزیر کشور ابلاغ شده و مطابق آن، تشکیل هیأتهای اجرایی در استان و کشور در تاریخ ۲۸ آذر انجام میشود.
وی با بیان اینکه ثبتنام داوطلبان به صورت کاملاً مجازی انجام شده است، افزود: ثبتنام نامزدها در حوزههای شهری از ۲۱ تا ۲۷ بهمن و در حوزههای روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه انجام خواهد شد.
معاون استاندار خوزستان با اشاره به اینکه فرآیند انتخابات ۲۵ مرحله دارد و در چهار سطح «قبل»، «حین»، «بعد از انتخابات» و «پشتیبانی» طراحی شده است، تأکید کرد: هدف دستگاه اجرایی برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و بدون نقص است.
فضلاللهپور با اشاره به اینکه ثبتنام در این دوره کاملاً از طریق درگاه وزارت کشور انجام میشود، گفت: این دوره از انتخابات به شکل کاملاً الکترونیک برگزار خواهد شد و این موضوع سرعت و کیفیت روندها را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
وی درباره تمهیدات فنی برگزاری الکترونیک توضیح داد: تمام زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بازبینی و بهروزرسانی شده و آموزشهای لازم به مجریان ارائه شده است. همچنین برای جلوگیری از اختلال احتمالی، سیستم سنتی اخذ رأی نیز بهصورت پشتیبان پیشبینی شده است.
معاون سیاسی استاندار خوزستان درباره ترکیب هیأتهای اجرایی گفت: پس از فراخوان فرمانداران، هشت نفر از معتمدان و افراد متنفذ و منصف هر شهر برای حضور در هیأتهای اجرایی انتخاب میشوند.
فضلاللهپور با اشاره به دغدغه داوطلبان نسبت به بررسی صلاحیتها افزود: نگاه سلیقهای در بررسی صلاحیتها وجود نخواهد داشت و تلاش شده حقوق هیچ داوطلبی تضییع نشود.» به گفته او، قوانین لازم برای صیانت از حقوق افراد پیشبینی شده و برای اعمال سلیقه شخصی در هیأتهای اجرایی و نظارت مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.
وی، تاریخ اصلی برگزاری انتخابات را یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق برنامهها، این دوره از انتخابات با مشارکت بالا و در فضایی سالم برگزار شود.
نظر شما