سید محمد جمالیان، نماینده اراک و رئیس مرکزی هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره ۶۶۱۰ نفر ثبت‌نام کردند که پس از بررسی صلاحیت‌ها و طی دو مرحله اعتراض، در نهایت صلاحیت ۳۸ نفر احراز نشد و مابقی داوطلبان تأیید شدند.

وی افزود: ۱۰۷ نفر نیز به دلیل نرسیدن تعداد داوطلبان در برخی شهرستان‌ها به حد نصاب از گردونه انتخابات کنار گذاشته شدند و مقرر شد انتخابات برای این حوزه‌ها در میان‌دوره برگزار شود. روز گذشته هیأت نظارت مرکزی فهرست نهایی تأیید صلاحیت‌ها را به هیأت اجرایی اعلام کرد و از ۱۴ مهرماه نامزدها می‌توانند به مدت ۱۰ روز تبلیغات خود را آغاز کنند. انتخابات نیز در روز ۲۵ مهر به صورت الکترونیک-حضوری برگزار خواهد شد.

رئیس مرکزی هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در توضیح شیوه برگزاری انتخابات گفت: در روز رأی‌گیری ابتدا اعضا با سامانه اثرانگشتی احراز هویت می‌شوند و سپس رأی خود را در سامانه الکترونیکی ثبت می‌کنند. این نخستین تجربه برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک حضوری است. هدف ما این است که با همکاری همکاران، این انتخابات بدون مشکل برگزار شود.

وی درباره نگرانی‌ها نسبت به امنیت انتخابات الکترونیکی توضیح داد: این انتخابات زیر نظر وزارت کشور برگزار می‌شود. نرم‌افزاری که اکنون استفاده می‌شود همان سامانه‌ای است که قرار است در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار گرفته شود. این نرم‌افزار از نظر امنیتی و فنی در بالاترین سطح قرار دارد و عملاً امکان دستکاری آرا وجود ندارد.

جمالیان درباره دلایل رد صلاحیت برخی داوطلبان گفت: بخش عمده دلایل رد صلاحیت‌ها مربوط به مسائل اخلاقی و مالی بوده است. برخی افراد در پرونده‌هایی مرتبط با سقط جنین غیرقانونی همکاری داشته‌اند که از نظر هیأت نظارت خط قرمز محسوب می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد. همچنین تعدادی از داوطلبان به دلیل دریافت زیرمیزی یا تخلفات مالی مشابه رد صلاحیت شدند.

وی افزود: برخی دیگر نیز محکومیت‌های کیفری یا انتظامی داشتند. در مواردی که مدت زمان قانونی محکومیت سپری شده بود و آثار اجتماعی آن از بین رفته بود، این موضوع در نظر گرفته شد. اما در مواردی که همچنان آثار محکومیت پابرجا بود، صلاحیت داوطلبان احراز نشد.

رئیس مرکزی هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی خاطرنشان کرد: رد صلاحیت به معنای زیر سؤال بردن شأن و جایگاه این افراد در جامعه پزشکی نیست. بسیاری از آنان افراد محترم و شریف هستند، اما برای نمایندگی جامعه پزشکی باید معیارهایی همچون حسن شهرت، التزام به قانون اساسی، و نداشتن سوابق مالی و اخلاقی رعایت شود.

وی ادامه داد: از ابتدا تأکید وزارت بهداشت و شخص وزیر تنها بر رعایت اخلاق و عدالت بود. هیأت نظارت نیز همه بررسی‌ها را بر اساس مستندات انجام داد و هیچ‌گاه خارج از چارچوب قانون تصمیمی اتخاذ نشد.

جمالیان در پایان گفت: از همه همکاران انتظار داریم پیامکی که از سوی وزارت بهداشت برایشان ارسال شده را تکمیل کنند و محل فعالیت خود را تأیید کنند تا در روز انتخابات در روند احراز هویت با مشکلی مواجه نشوند. امیدواریم با حضور گسترده و فعال جامعه پزشکی، افرادی انتخاب شوند که دغدغه‌های صنفی به‌ویژه مشکلات قشر جوان را پیگیری کرده و پاسخگوی مطالبات مردم در حوزه بهداشت و درمان باشند.