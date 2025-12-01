به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر دوشنبه در جلسه حمایت از ورزشکاران شهرستان اردبیل اظهار کرد: پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین زمین مورد نظر جهت اختصاص به قهرمانان ورزشی در شهرستان اردبیل انجام شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل‌گری در این فرآیند هستند.

وی حمایت از قهرمانان ورزشی را یک اولویت اساسی در شهرستان اردبیل عنوان کرد و افزود: در این راستا از تمام ظرفیت‌های موجود برای تجلیل و حمایت مادی و معنوی از این سرمایه‌های ملی استفاده خواهیم کرد.

فرماندار اردبیل همچنین از برگزاری مراسم تجلیل ویژه از قهرمانان ورزشی شهرستان اردبیل در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: قهرمانان ورزشی سرمایه و افتخار بزرگ ملی هستند که پرچم پرافتخار کشورمان را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورده‌اند و پشتیبانی عملی از این عزیزان یک وظیفه همگانی است.