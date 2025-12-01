  1. استانها
قلندری: زمین به قهرمانان ورزشی اردبیل تخصیص می‌یابد

اردبیل-فرماندار اردبیل از قطعی شدن برنامه‌ریزی‌ها برای اختصاص زمین به قهرمانان ورزشی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری ظهر دوشنبه در جلسه حمایت از ورزشکاران شهرستان اردبیل اظهار کرد: پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین زمین مورد نظر جهت اختصاص به قهرمانان ورزشی در شهرستان اردبیل انجام شده است و دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل‌گری در این فرآیند هستند.

وی حمایت از قهرمانان ورزشی را یک اولویت اساسی در شهرستان اردبیل عنوان کرد و افزود: در این راستا از تمام ظرفیت‌های موجود برای تجلیل و حمایت مادی و معنوی از این سرمایه‌های ملی استفاده خواهیم کرد.

فرماندار اردبیل همچنین از برگزاری مراسم تجلیل ویژه از قهرمانان ورزشی شهرستان اردبیل در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: قهرمانان ورزشی سرمایه و افتخار بزرگ ملی هستند که پرچم پرافتخار کشورمان را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورده‌اند و پشتیبانی عملی از این عزیزان یک وظیفه همگانی است.

