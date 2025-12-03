قیداری: باید منتظر افزایش بیماران نارسایی قلب باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری، روز چهارشنبه در نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب، در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی، گفت: وظیفه دارم از برگزار کنندگان کنگره نارسایی قلب، تشکر و قدردانی کنم.
وی افزود: نارسایی قلب یک بیماری شایع در دنیا است که در کشور ما، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بیمار مبتلا داریم.
قیداری گفت: ما باید منتظر افزایش بیماران نارسایی قلب در سالهای آینده باشیم که جمعیت سالمند ما افزایش خواهد یافت. زیرا، این بیماری با افزایش طول عمر ارتباط دارد.
وی ادامه داد: نارسایی قلب، تنها یک بیماری نیست، بلکه با عارضههای اجتماعی و اقتصادی نیز همراه است و حدود ۲ تا ۳ درصد هزینههای سلامت متوجه این بیماری است.
قیداری افزود: شیوع بیماری نارسایی قلب قابل کنترل و کاهش است که ما میتوانیم با انجام اقداماتی، اثرات اجتماعی و اقتصادی این بیماری را کاهش دهیم.
وی گفت: باید بیمهها را مجاب کنیم از برنامههای موفق در پیشگیری از بیماریها حمایت کنند تا هزینههای درمان را کاهش دهیم.
قیداری افزود: نارسایی قلب، درمان پذیر است و ما پزشکان باید کارهای آموزشی را برای این بیماران انجام دهیم.
