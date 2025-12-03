  1. سلامت
  2. درمان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

قیداری: باید منتظر افزایش بیماران نارسایی قلب باشیم

قیداری: باید منتظر افزایش بیماران نارسایی قلب باشیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به افزایش جمعیت سالمند در کشور، گفت: باید منتظر افزایش بیماران مبتلا به نارسایی قلب باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری، روز چهارشنبه در نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب، در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی، گفت: وظیفه دارم از برگزار کنندگان کنگره نارسایی قلب، تشکر و قدردانی کنم.

وی افزود: نارسایی قلب یک بیماری شایع در دنیا است که در کشور ما، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بیمار مبتلا داریم.

قیداری گفت: ما باید منتظر افزایش بیماران نارسایی قلب در سال‌های آینده باشیم که جمعیت سالمند ما افزایش خواهد یافت. زیرا، این بیماری با افزایش طول عمر ارتباط دارد.

وی ادامه داد: نارسایی قلب، تنها یک بیماری نیست، بلکه با عارضه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز همراه است و حدود ۲ تا ۳ درصد هزینه‌های سلامت متوجه این بیماری است.

قیداری افزود: شیوع بیماری نارسایی قلب قابل کنترل و کاهش است که ما می‌توانیم با انجام اقداماتی، اثرات اجتماعی و اقتصادی این بیماری را کاهش دهیم.

وی گفت: باید بیمه‌ها را مجاب کنیم از برنامه‌های موفق در پیشگیری از بیماری‌ها حمایت کنند تا هزینه‌های درمان را کاهش دهیم.

قیداری افزود: نارسایی قلب، درمان پذیر است و ما پزشکان باید کارهای آموزشی را برای این بیماران انجام دهیم.

کد خبر 6676442
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها