شیوع رو به افزایش نارسایی قلبی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از شیوع رو به افزایش بیماری نارسایی قلبی در افراد مسن و کسانی که بیماری های زمینه ای دارند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرح نقاش زاده، در حاشیه نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران که در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است، گفت: نارسایی قلبی، یک سندرم بالینی است که به دلیل اختلال در ساختار و عملکرد قلب، منجر به ناتوانی در تأمین خون رسانی کافی به ارگان‌ها و بافت‌های بدن می‌شود.

وی افزود: این بیماری مزمن و پیش رونده، شیوع رو به افزایش به ویژه در جمعیت‌های مسن و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشارخون مزمن، دیابت و چاقی دارد.

دبیر علمی کنگره گفت: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه درمان دارویی نارسایی قلب ایجاد شده است که هدف اصلی آنها، بهبود عملکرد قلب، کاهش عوارض و افزایش طول عمر بیماران است.

این فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند، ادامه داد: داروهای نوین، توانسته‌اند با مکانیزم‌های نوآورانه در کاهش بار عملکردی قلب و بهبود بازسازی بافت‌های قلب، نقش مهمی ایفا کنند.

نقاش زاده تاکید کرد: علاوه بر درمان‌هایی که بر اساس پاتوفیزیولوژی بیماری اثر می‌کنند، کنترل کوموربیدیتی ها هم نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.

وی افزود: درمان کم خونی، بیماری‌های ریوی همزمان و اختلال عملکرد تیروئید و آپنه انسدادی خواب و چاقی، همگی از بیماری‌هایی هستند که کنترل آنها باعث بهبود کیفیت زندگی فرد مبتلا و کاهش میزان بستری شدن آنها می‌شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: یک رخداد جدید در بحث کنترل نارسایی قلبی، کنترل چاقی است. در سال‌های اخیر، با معرفی داروهای درمان چاقی، بیماری نارسایی قلبی؛ وارد یک تحول مثبت و امیدوار کننده شده است.

دبیر علمی کنگره نارسایی قلب ایران، اظهار امیدواری کرد با پیشرفت‌های قابل توجهی که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، بتوان رنج و ناراحتی بیماران نارسایی قلبی را کاهش و کیفیت زندگی آنها را افزایش داد.

حبیب احسنی پور

