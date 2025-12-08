به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، به نظر می‌رسد سرعت پیش رفتن «یک نبرد پس از نبرد دیگر» نه تنها کم نمی‌شود، که این فیلم هر روز با سرعت بیشتری جلو می‌رود.

این فیلم که ساخته پل توماس اندرسون است و با اقتباس از رمان توماس پینچون ساخته شده، نظر انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس را هم به خود جلب کرد و با کسب ۳ جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر نقش مکمل برای تیانا تیلور به خانه رفت.

«یک نبرد پس از نبرد دیگر» که حالا پیروز پنجاه و یکمین نشست سالانه منتقدان لس‌آنجلس هم شده، پا جای فیلم‌هایی چون «قفسه دردها» (۲۰۰۹)، «اسپات‌لایت» (۲۰۱۵)، «مهتاب» (۲۰۱۶)، «انگل» (۲۰۱۹) و «آنورا» سال گذشته می‌گذارد که در این مسیر در نهایت جایزه اسکار بهترین فیلم را هم از آن خود کردند.

معمولا آرای منتقدان لس آنجلس همسو با اسکار است و از سال ۲۰۰۹، شش فیلمساز که برنده جایزه کارگردانی این انجمن شدند، در نهایت اسکار را هم مال خود کردند که کاترین بیگلو برای «قفسه دردها»، آلفونسو کوارون برای «جاذبه»، گی‌یرمو دل تورو برای «شکل آب»، بونگ جون هو برای «انگل»، کلوئی ژائو برای «سرزمین آوارگان» و جین کمپیون برای «قدرت سگ» را شامل می شود.

در حالی که در بخش بازیگری امسال برای چهارمین دوره، جوایز این بخش بدون تقسیم‌بندی از نظر جنسیت اهدا شد، بازی الهام‌بخش ایتن هاوک در نقش اسطوره برادوی، لورنز هارت در فیلم «ماه آبی» ریچارد لینکلیتر و بازی شجاعانه رز بیرن در نقش یک مادر و درمانگر در فیلم «اگر پا داشتم، لگدت می‌زدم» به صورت مشترک موفق به کسب این جایزه شدند.

با کسب این جایزه هاوک برای دومین بار پس از کسب جایزه برای «اولین اصلاح‌شده» در سال ۲۰۱۸ این جایزه را در بخش بازیگری دریافت می کند. او یک بار هم سال ۲۰۱۳ در کنار لینکلیتر و ژولی دلپی برای فیلمنامه «پیش از نیمه‌شب» از این انجمن جایزه گرفته است. هاوک با این جایزه می تواند به رقابت در بخش بهترین بازیگر مرد با لئوناردو دی‌کاپریو و تیموتی شالامه برای «مارتی معظم» امید ببندد.

رز بیرن هم تاکنون جوایز بهترین بازیگر زن را از هیئت ملی نقد، حلقه منتقدان فیلم نیویورک و لس آنجلس به دست آورده تا به اسکار امیدوارتر شود.

در میان برندگان «مامور مخفی» از برزیل جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را به دست آورد و در بخش بهترین فیلم پس از «یک نبرد پس از نبرد دیگر» دوم شد.

در بخش بازیگر نقش مکمل، این جایزه به طور مشترک به استلان اسکارشگورد برای فیلم درام نروژی «ارزش احساسی» و تیانا تیلور برای «یک نبرد پس از نبرد دیگر» اهدا شد.

جعفر پناهی هم جایزه فیلمنامه را برای «یک تصادف ساده» دریافت کرد و فیلمبرداری باشکوه آدولفو ولوسو برای «رویاهای قطار» محصول نتفلیکس جایزه این بخش را برد. رونالد برونشتاین و جاش سفدی هم جایزه تدوین را برای «مارتی معظم» دریافت کردند و هانا بیچلر جایزه طراحی صحنه را برای «گناهکاران» دریافت کرد.

انیمه‌ «آملی کوچولو یا شخصیت باران» جایزه‌ انیمیشن را مال خود کرد و «دوستان نامطلوب من: قسمت ۱ - آخرین پرواز در مسکو» پس از جوایز گاتهام و نیویورک‌، پیروزی دیگری را در بخش بهترین مستند به دست آورد.

«بعدازظهرهای تنهایی» ساخته‌ آلبرت سرا با جایزه‌ فیلم تجربی داگلاس ادواردز تجلیل شد و تام اندرسن هم جایزه‌ ویژه‌ داگلاس ادواردز را برای مجموعه‌ آثارش دریافت کرد.

انجمن منتقدان فیلم لس‌آنجلس که سال ۱۹۷۵ تأسیس شد، برای حمایت از فیلمسازی جسورانه و حمایت از گسترش صنعت فیلمسازی، شناخته می شود.