به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین فقیه اسفندیاری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای هشتمین اجلاسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این گردهمایی با حضور تولیتهای آستانهای مقدس رضوی، حضرت فاطمه معصومه (س)، احمدبنموسیالکاظم (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، مسجد مقدس جمکران و همچنین نمایندگان ولیفقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان حج و زیارت برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه «ارزیابی دستاوردهای هفتساله اجلاسیه» از محورهای اصلی نشست امسال است، افزود: در این زمینه مصاحبههایی با شخصیتها و خبرگان ملی که در تحقق این دستاوردها تلاش کرده و نقش آفرین بودند انجام شده که در صحن اصلی اجلاسیه پخش خواهد شد.
دبیر هشتمین دوره اجلاسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی ادامه داد: همچنین مجموعهای از پیشنهادها در صحن اصلی اجلاسیه مطرح و پس از بررسی و شور میان تولیتهای آستانهای مقدس و رسیدن آنها به اتفاق نظر و اتحاد موضوعی؛ بهصورت مصوبه لازمالاجرا در آستانها ابلاغ خواهد شد.
فقیه اسفندیاری «نگاشت نهادی سند مهدویت و توسعه فرهنگ انتظار» را از موضوعات مهم این دوره معرفی کرد و گفت: در این بخش، نسبت هر یک از آستانهای مقدس با کلانموضوع مهدویت تبیین و نقش آنان در پیشبرد این موضوع مهم مشخص خواهد شد.
وی «تحلیل مبانی زیارت در نظام آموزشی کشور» را محور دیگر این اجلاسیه برشمرد و عنوان کرد: از مهمترین موضوعات این اجلاسیه؛ بررسی میزان پرداخت و تمرکز نظام آموزشی کشور با تاکید بر مقاطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان در موضوع زیارت است که پژوهشی توسط دبیرخانه آستان های متبرکه انجام شده که این پژوهش میزان پرداختن کتب درسی مقاطع ابتدایی و دبیرستان به موضوع زیارت را بررسی کرده است.
دبیر هشتمین دوره اجلاسیه آستان های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی افزود: در این پژوهش مشخص شده که چه میزان و از چه زاویهای به مقوله زیارت در کتب درسی ابتدایی و دبیرستان پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت این موضوع استخراج شده است. در نهایت پیشنهاداتی برای نظام آموزشی کشور ارائه خواهد شد تا زیارت به عنوان یک مؤلفه پیشران فرهنگی در جامعه اسلامی با یک سیر منطقی در کتب درسی مقاطع ابتدایی و دبیرستان گنجانده شود و معارف اسلامی از این طریق در جان نسل جدید کشور تعمیق شوند.
وی افزود: بررسی نقشآفرینی مؤثر آستانهای مقدس در مسائل جهان اسلام و عرصههای بینالمللی نیز در دستورکار اجلاسیه قرار دارد تا راهکارهای ارتقای نقش اثرگذار این مراکز معنوی در تحولات امت اسلامی و تحولات بین المللی احصا شود.
فقیه اسفندیاری در پایان خاطرنشان کرد: پیشنشست نهایی اجلاسیه با حضور اعضای کمیته نمایندگان آستانهای مقدس و بقاع متبرکه در مسجد مقدس جمکران برگزار میشود تا آخرین ارزیابیها و جمعبندی مباحث صورت گرفته و زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاسیه هشتم در روز پنجشنبه فراهم شود.
