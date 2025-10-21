از سنت تا سنتا؛ انقلاب دیجیتال در توزیع آرد سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: توزیع عادلانه آرد در استان سیستان و بلوچستان، نه‌تنها ضرورتی اقتصادی بلکه گامی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و رضایت عمومی است. در مناطقی که نانوایی وجود ندارد یا دسترسی به آرد محدود است، سهمیه‌بندی دقیق و متناسب با جمعیت و نیاز هر منطقه، از بروز نارضایتی، قاچاق و سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

رساندن آرد به نقاط دوردست استان، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، نیازمند سازوکاری هوشمند و شفاف است تا عدالت در تخصیص منابع محقق شود. از سوی دیگر، کیفیت آرد و نظارت بر مراحل تولید و توزیع آن، نقش مهمی در سلامت جامعه و اعتماد عمومی دارد.

اجرای سامانه‌های هوشمند «سنتا» و «نان‌ینو» در سیستان و بلوچستان، تحولی بزرگ در نظام توزیع آرد کشور به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که با بهره‌گیری از فناوری، مسیر تأمین نان را شفاف، دقیق و مردمی‌تر کرده است.

افزایش سهمیه آرد روستاییان و عشایر سیستان و بلوچستان به ۱۰ کیلوگرم در ماه

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سهمیه آرد روستاییان و عشایر استان از کمتر از پنج کیلوگرم به ۱۰ کیلوگرم برای هر نفر در ماه خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین پایدار آرد، بهبود معیشت خانوارهای روستایی و جلوگیری از نوسان در عرضه و تقاضا انجام شده است.



محمدرضا سرگزی افزود: با همکاری استانداری، سازمان تعاون روستایی، اداره امور عشایر و سایر دستگاه‌های مرتبط، نظام جدید توزیع آرد در مناطق روستایی و عشایری استان راه‌اندازی شد تا سهمیه هر خانوار به‌صورت شفاف، دقیق و عادلانه تخصیص یابد.

سامانه هوشمند سنتا، الگویی ملی در توزیع عادلانه آرد بین روستاییان و عشایر است

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند «سنتا» (سامانه نظارت بر توزیع آرد روستایی و عشایر) گفت: این سامانه برای نخستین‌بار در کشور در سیستان و بلوچستان اجرا شده و به‌صورت آنلاین و سیستمی، تمام مراحل از بارگیری آرد تا تحویل نهایی به خانوار را ثبت و کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: در گذشته، توزیع آرد میان خانوارهای فاقد نانوایی به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌شد که بعضاً باعث ایجاد ناهماهنگی و نارضایتی می‌شود؛ اما اکنون با اجرای سامانه سنتا، اطلاعات دقیق خانوارها شامل کد ملی، تعداد اعضای خانواده، محل سکونت و فروشگاه تعاونی محل دریافت آرد در سامانه ثبت شده و سهمیه هر خانوار به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود.

افزایش رضایت روستاییان و کاهش قاچاق آرد در سیستان و بلوچستان

مدیرکل غله سیستان و بلوچستان تأکید کرد: با اجرای این طرح، امکان نظارت کامل بر مسیر توزیع آرد فراهم شده و از هرگونه تخلف، جابه‌جایی غیرمجاز و قاچاق آرد جلوگیری می‌شود. همچنین در صورت بروز هرگونه مغایرت در عرضه، سیستم به‌صورت هوشمند هشدار داده و روند اصلاح به‌سرعت انجام می‌گیرد.

وی اظهار کرد: اجرای این طرح موجب افزایش رضایت عمومی در مناطق روستایی و عشایری شده و اکنون استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان پیشگام اجرای هوشمند توزیع آرد در کشور شناخته می‌شود.

مدیرکل غله استان در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده افزود: در گام بعدی، قصد داریم با همکاری سایر دستگاه‌ها، زیرساخت‌های این سامانه را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که در سراسر کشور اجرا شود تا عدالت در توزیع آرد و امنیت غذایی پایدار برای همه خانوارهای ایرانی فراهم شود.

سامانه هوشمند «نانینو»؛ شناورسازی و اصلاح نظام سهمیه بندی نانوایی‌ها

معاون امور بازرگانی اداره کل غله سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح هوشمندسازی نظارت بر آرد و نان خبر داد و گفت: سامانه «نانینو» با استفاده از هوش مصنوعی، تمام مراحل از تخصیص آرد تا فروش نان را به‌صورت آنلاین پایش می‌کند.

سعید شه بخش افزود: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که اطلاعات مربوط به ساعات پخت، میزان فروش، نوع نان، وزن چانه و تراکنش‌های بانکی نانوایی‌ها را رصد می‌کند. بر اساس عملکرد هر نانوایی، میزان سهمیه آرد در ماه بعد به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود؛ نانوایی‌های پرتلاش تشویق و کم‌کارها سهمیه‌شان کاهش می‌یابد.

توزیع سهمیه آرد به صورت عادلانه تر صورت می‌گیرد

وی ادامه داد: توزیع آرد یارانه‌ای در سطح استان بر اساس تصمیم کارگروه آرد و نان انجام می‌شود. این کارگروه با حضور نمایندگان فرمانداری‌ها، غله و دستگاه‌های نظارتی، سهمیه هر نانوایی را به‌صورت متغیر و بر مبنای جمعیت، تراکنش‌ها و عملکرد ماه قبل تعیین می‌کند.

به گفته معاون امور بازرگانی اداره کل غله سیستان و بلوچستان، بالانس سهمیه‌ها بین نانوایی‌های فعال و کم‌کار از دیگر اقدامات مهم است که باعث توزیع عادلانه‌تر آرد در شهرستان‌ها شده است.

وی اظهار کرد: طرح هوشمندسازی نان علاوه بر جلوگیری از تخلف، موجب صرفه‌جویی در مصرف گندم و افزایش دقت در تنظیم بازار شده است. همچنین گزارش‌های مردمی از طریق سامانه نان‌ینو دریافت و به‌صورت لحظه‌ای بررسی می‌شود.