به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه، در دیدار با علی قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژهای به حوزه روستا و مدیریت روستایی داشته است، اظهار کرد: اتفاقات ارزشمندی در حوزه دهیاریها رقم خورده و این روند نقش مستقیم در تثبیت جمعیت روستایی و تقویت مهاجرت معکوس دارد.
وی گفت: حمایتهای مالی و ساختاری دولت در استان کرمانشاه مشهود و اثرگذار است.
وی با اشاره به تخصیص منابع قابلتوجه به دهیاریهای استان افزود: در دولت چهاردهم ۱,۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار (از بهمن سال گذشته و هشتماهه نخست امسال) به دهیاریهای استان اختصاص یافته که رشد ۲۵۰ درصدی نسبت به دوره قبل دارد.
استاندار تصریح کرد: این میزان اعتبار علاوهبر افزایش ظرفیت فعالیت دهیاریها، زمینه اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی را فراهم کرده است.
اجرای ۹۰۰ پروژه روستایی و ضرورت بهبود مدیریت پسماند
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر حداقل رسوب اعتبار در دهیاریها مشاهده میشود، گفت: اکنون ۹۰۰ پروژه روستایی در استان در حال اجراست و این حجم فعالیت نشاندهنده تغییر رویکرد مدیریتی و افزایش سرعت اجرای طرحهاست.
وی ادامه داد: علاقه به بازگشت به روستا افزایش یافته و بخشهایی همچون فیروزآباد و اورامانات با ظرفیتهای گسترده در گردشگری و صنایع دستی نیازمند حمایت و برنامهریزی دقیقتر هستند.
حبیبی یکی از مشکلات مهم استان را حوزه پسماند روستایی دانست و اظهار کرد: تعدد مراکز دفن زباله باید متوقف شود و مدیریت این بخش بهصورت متمرکز انجام گیرد.
وی گفت: الگوهای موفقی مانند تفکیک و پردازش پسماند و تولید سوخت از زباله وجود دارد که میتواند در استان توسعه یابد.
وی همچنین از توزیع چند مرحلهای خودروهای حمل زباله و افزایش رضایت مردمی خبر داد و خواستار حمایت سازمان شهرداریها و دهیاریها برای تأمین خودروهای حمل زباله و خودروهای آتشنشانی برای استقرار در بخشها بهویژه شهرستانهای غربی استان شد.
استاندار تأکید کرد: تقویت تجهیزات دهیاریها نقش مستقیمی در امنیت، مدیریت بحران و کیفیت خدمات عمومی در روستاها دارد.
حبیبی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت درباره ساماندهی تجارت مرزی گفت: براساس این مصوبه، درصدی از عوائد کالاهای وارداتی به مرزنشینان اختصاص مییابد و اکنون برای افراد فاقد شغل و فاقد بیمه در نوار مرزی درآمد ایجاد شده است.
وی افزود: این مصوبه علاوهبر تقویت اقتصاد محلی، موجب تثبیت جمعیت و توسعه سکونت در مناطق مرزی خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعی استان اظهار کرد: بسیاری از مناطق کرمانشاه بهقدری زیبا و مستعد هستند که امکان توسعه سکونت، گردشگری و صنایع دستی را فراهم میکنند.
وی گفت: برنامهریزی دقیق و آیندهنگرانه در این مناطق ضروری است و حمایت دولت میتواند این استعدادها را به فرصتهای پایدار اقتصادی تبدیل کند.
نظر شما