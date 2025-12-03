  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

استاندار کرمانشاه: اعتبارات دهیاری‌ها مهاجرت معکوس را تقویت می‌کند

کرمانشاه – استاندار کرمانشاه با اشاره به تخصیص ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌ها و اجرای ۹۰۰ پروژه روستایی گفت: حمایت دولت چهاردهم می‌تواند روند مهاجرت معکوس به روستاها را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه، در دیدار با علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حوزه روستا و مدیریت روستایی داشته است، اظهار کرد: اتفاقات ارزشمندی در حوزه دهیاری‌ها رقم خورده و این روند نقش مستقیم در تثبیت جمعیت روستایی و تقویت مهاجرت معکوس دارد.

وی گفت: حمایت‌های مالی و ساختاری دولت در استان کرمانشاه مشهود و اثرگذار است.

وی با اشاره به تخصیص منابع قابل‌توجه به دهیاری‌های استان افزود: در دولت چهاردهم ۱,۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار (از بهمن سال گذشته و هشت‌ماهه نخست امسال) به دهیاری‌های استان اختصاص یافته که رشد ۲۵۰ درصدی نسبت به دوره قبل دارد.

استاندار تصریح کرد: این میزان اعتبار علاوه‌بر افزایش ظرفیت فعالیت دهیاری‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را فراهم کرده است.

اجرای ۹۰۰ پروژه روستایی و ضرورت بهبود مدیریت پسماند

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر حداقل رسوب اعتبار در دهیاری‌ها مشاهده می‌شود، گفت: اکنون ۹۰۰ پروژه روستایی در استان در حال اجراست و این حجم فعالیت نشان‌دهنده تغییر رویکرد مدیریتی و افزایش سرعت اجرای طرح‌هاست.

وی ادامه داد: علاقه به بازگشت به روستا افزایش یافته و بخش‌هایی همچون فیروزآباد و اورامانات با ظرفیت‌های گسترده در گردشگری و صنایع دستی نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر هستند.

حبیبی یکی از مشکلات مهم استان را حوزه پسماند روستایی دانست و اظهار کرد: تعدد مراکز دفن زباله باید متوقف شود و مدیریت این بخش به‌صورت متمرکز انجام گیرد.

وی گفت: الگوهای موفقی مانند تفکیک و پردازش پسماند و تولید سوخت از زباله وجود دارد که می‌تواند در استان توسعه یابد.

وی همچنین از توزیع چند مرحله‌ای خودروهای حمل زباله و افزایش رضایت مردمی خبر داد و خواستار حمایت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تأمین خودروهای حمل زباله و خودروهای آتش‌نشانی برای استقرار در بخش‌ها به‌ویژه شهرستان‌های غربی استان شد.

استاندار تأکید کرد: تقویت تجهیزات دهیاری‌ها نقش مستقیمی در امنیت، مدیریت بحران و کیفیت خدمات عمومی در روستاها دارد.

حبیبی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت درباره ساماندهی تجارت مرزی گفت: براساس این مصوبه، درصدی از عوائد کالاهای وارداتی به مرزنشینان اختصاص می‌یابد و اکنون برای افراد فاقد شغل و فاقد بیمه در نوار مرزی درآمد ایجاد شده است.

وی افزود: این مصوبه علاوه‌بر تقویت اقتصاد محلی، موجب تثبیت جمعیت و توسعه سکونت در مناطق مرزی خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی استان اظهار کرد: بسیاری از مناطق کرمانشاه به‌قدری زیبا و مستعد هستند که امکان توسعه سکونت، گردشگری و صنایع دستی را فراهم می‌کنند.

وی گفت: برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه در این مناطق ضروری است و حمایت دولت می‌تواند این استعدادها را به فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل کند.

