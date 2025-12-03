کرمانشاه پیشتاز توسعه روستایی و گردشگری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جبار نظری مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه عصر چهارشنبه، در همایش بخشداران و دهیاران استان کرمانشاه که با حضور معاون امور دهیاری‌های کشور، معاون عمرانی استانداری و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، مجموعه دستاوردهای روستایی کرمانشاه را تشریح کرد.

وی گفت: این استان با ۱۵۷ بوم‌گردی فعال و برگزاری بیش از ۲۰ جشنواره روستایی در سال جاری، به جمع استان‌های پیشتاز گردشگری روستایی پیوسته است.

وی از حمایت‌های ویژه دولت مسعود پزشکیان و مدیریت ارشد استان کرمانشاه قدردانی کرد و نقش محوری علی قربانی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را در ارتقای حمایت‌ها و پیگیری مسائل روستایی بسیار مؤثر دانست.

نظری افزود: سیاست‌های جدید استان همسو با توسعه پایدار و افزایش مشارکت دهیاری‌ها در مدیریت محلی است.

رشد ۲۰۰ درصدی اعتبارات و جهش در پروژه‌های عمرانی

مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده گفت: مطابق توافق با اداره کل کتابخانه‌های عمومی، هر روستایی که در آن کتابخانه تأسیس شود به‌طور کامل تجهیز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه با فنی و حرفه‌ای استان، دوره‌های مهارتی برای ارتقای اشتغال روستایی اجرا شده و طبق توافق با اداره کل منابع طبیعی، تاکنون ۲۱۰ هزار نهال در روستاهای کرمانشاه کاشته شده که گامی مهم در توسعه جنگل‌هاست.

نظری ادامه داد: دفتر روستایی استانداری تاکنون ۴۳ دوره آموزشی برای شوراها و دهیاران با محور ارتقای سواد زیست‌محیطی برگزار کرده و نشست‌های تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، کارآفرینی و اشتغال‌زایی نیز در سطح گسترده انجام شده است.

وی تاکید کرد: ظرفیت ۱۶ روستای هدف گردشگری در کنار ۱۵۷ اقامتگاه بوم‌گردی، یک مزیت رقابتی برای توسعه اقتصادی روستاها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی مبالغ واریزی به حساب دهیاری‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته گفت: این رشد در مقایسه با دو سال قبل به ۴۲۰ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه روستایی است.

وی افزود: بخش مهمی از این پیشرفت‌ها حاصل پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه و همکاری نزدیک علی قربانی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.

به گفته نظری، طرح‌های عمرانی دهیاری‌ها در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی حدود ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

وی اعلام کرد: در حوزه مقاوم‌سازی روستایی نیز صدور ۳ هزار و ۴۸۰ پروانه ساختمانی در نیمه نخست امسال موجب شده کرمانشاه رتبه نخست کشور را در مقاوم‌سازی روستایی به خود اختصاص دهد.

در پایان این همایش، مدیران حوزه روستایی بر ادامه مسیر توسعه‌محور استان، تقویت مشارکت مردم، حمایت از دهیاری‌ها و تمرکز بر رونق گردشگری و اشتغال پایدار تأکید کردند.