به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش سرفیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، گزارشی از وضعیت راه‌ها و مسیرهای روستایی این بخش ارائه کرد. وی ضمن قدردانی از صبر و همراهی مردم، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، در سه سال اخیر بیش از ۹۶ درصد از راه‌های روستایی بخش فیروزآباد مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و همکاری مسئولان استانی، تلاش داریم با حمایت استاندار و نمایندگان مردم، مسیرهای باقی‌مانده نیز طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص تکمیل شود و تمامی روستاهای این بخش به شبکه راه‌های استاندارد متصل گردند.

سرپرست راهداری استان کرمانشاه تأکید کرد: فیروزآباد با بیش از صد کیلومتر راه روستایی و روستاهای پراکنده، نیازمند توجه ویژه است و با اجرای طرح‌های مدون، شرایط رفت و آمد و دسترسی مردم به خدمات بهبود خواهد یافت.

وی در پایان تصریح کرد: تمامی مسیرها و پروژه‌های راهسازی یادداشت شده و رفع موانع موجود با پیگیری مستمر انجام خواهد شد تا خدمات‌رسانی به مردم این بخش به شکل پایدار ادامه یابد.