به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رجایی در نشست بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرستانهای بوشهر و تنگستان با حضور فرمانداران، شهرداران این شهرستانها و مدیران دستگاههای اجرایی عضو کارگروه، با تأکید بر اهمیت مدیریت پسماند اظهار کرد: مدیریت صحیح پسماند نه تنها سلامت شهروندان و حفاظت از محیطزیست را تضمین میکند، بلکه در ارتقای کیفیت زندگی و بهرهوری منابع استان نقش اساسی دارد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به نقش شهرداریها و دهیاریها افزود: شهرداریها و دهیاریها محور و مسئول مستقیم مدیریت پسماند در استان هستند و نقش اصلی در تفکیک از مبدا، جمعآوری، انتقال و دفن بهداشتی زباله را دارند.
وی بیان کرد: همکاری فعال این نهادها با دستگاههای مرتبط و مشارکت مردم، کلید موفقیت در ساماندهی وضعیت موجود است.
رجایی ادامه داد: اقدامات شهرداریها و دهیاریها باید شامل ارتقای تجهیزات و ناوگان جمعآوری، اجرای برنامههای تفکیک از مبدأ و توسعه طرحهای بازیافت باشد تا فرآیند مدیریت پسماند به شکل علمی، پایدار و مؤثر انجام شود.
وی تأکید کرد: استانداری بوشهر به عنوان متولی هماهنگی امور عمرانی، آماده حمایت کامل از شهرداریها و دهیاریها برای اجرای طرحهای نوین مدیریت پسماند است و برنامهریزیها به گونهای خواهد بود که این نهادها بتوانند با قدرت و امکانات مناسب خدمات مؤثر به مردم ارائه دهند.
در این نشست، آخرین وضعیت جمعآوری، انتقال و ساماندهی پسماند شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط موجود مطرح شد.
