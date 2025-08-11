به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: وفق مفاد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها، تاکنون اقدامات مؤثری توسط حوزه معاونت امور دهیاریها برای بهبود وضعیت زیست محیطی به ویژه در حوزه مدیریت پسماند در سطح روستاهای کشور انجام شده است. به طوری که از ابتدای تأسیس دهیاریها تا کنون بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو حمل زباله به دهیاریهای واجد شرایط واگذار شده است،
قربانی افزود: با این حال با توجه به تعدد دهیاریها و پراکندگی روستاها و همچنین بر اساس بررسیها و نیازسنجیهای صورت گرفته، کماکان در خصوص ماشینآلات حمل زباله در روستاها به ویژه در روستاهای پرجمعیت، کمبودهایی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای سیاستهای کلان این سازمان و برنامه ریزیهای صورت گرفته با تاکید بر ارائه خدمات به صورت منطقهای مقرر شد در قالب مشارکت این سازمان و دهیاریها، خودرو حمل زباله مکانیزه برای روستاهای با جمعیت بیش از ۳۵۰۰ نفر و دارای اولویت طبق مفاد شیوهنامه ابلاغی تأمین شود.
معاون امور دهیاریهای کشور همچنین در خصوص مفاد شیوه نامه ابلاغی اظهار کرد: این شیوه نامه مشتمل بر ۳ بخش؛ شرایط و ضوابط، فرآیند دریافت اعتبارات و نظارت و رسیدگی بوده که در هر بخش از آن، وظایف و مهلت انجام فرآیندهای مربوط ذکر شده است.
قربانی در تشریح این شیوهنامه گفت: فرآیند اولیه تأمین این ماشینآلات، از طریق ارسال درخواست دهیاری به شورای اسلامی روستا برای خرید خودرو و اخذ مصوبه شورای اسلامی روستا طی فرآیندهای قانونی برای تأیید مصوبه شورا (هیأت تطبیق و…) صورت میگیرد. وی افزود: در ادامه فرآیند درخواست دهیاری منضم به مصوبه شورای اسلامی روستای مربوطه و سایر مستندات قانونی به دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری از طریق بخشداری و فرمانداری ذیربط ارسال میشود که پس از بررسی، پالایش و جمعبندی درخواستهای واصله به دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، فهرست اسامی دهیاریهای واجد شرایط به صورت ماهیانه به معاونت امور دهیاریها اعلام میشود.
معاون امور دهیاریها در ادامه خاطرنشان کرد: دهیاریهای معرفی شده از سوی استانداری، توسط معاونت امور دهیاریها، تأیید و مراتب به استانداری مربوطه اعلام خواهد شد که پس از اعلام مراتب موافقت به دهیاری متقاضی، دهیاری موظف به شناسایی شرکتهای معتبر خودروساز و انعقاد قرارداد با آن شرکتها میباشد که نهایتاً پس از انجام ترتیبات و تشریفات اداری، اعتبارات مربوطه به حساب دهیاریهای مشمول واریز خواهد شد. همچنین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مکلف است نظارت لازم را در خصوص تحویل، بهرهبرداری و عدم فروش این خودروها تا مدت حداقل ۱۰ سال داشته باشد.
قربانی در پایان اظهار امیدواری کرد در قالب این شیوه نامه، بخش عمده ای از کمبودهای موجود در روستاها در حوزه ماشین آلات حمل زباله، با بهرهگیری از ظرفیت و توان دهیاریها، مرتفع شده و زمینههای ارتقا و بهبود خدمات رسانی به مردم روستاها به ویژه در حوزه مدیریت پسماند فراهم شود.
