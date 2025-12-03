به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، اسحاق دار معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با هشدار درباره تهدیدات یکجانبه گرایی در جهان، گفت: ثبات در جنوب آسیا با تهدیدهای متعدد روبه‌روست و همکاری میان کشورهای منطقه برای خثنی کردن این تهدیدات ضروری است.

وی با اشاره به درگیری ۴ روزه با هند در ماه مه افزود: در طول ۹۲ ساعت، جنگ هند و پاکستان می‌توانست به سطوح بسیار خطرناک‌تری گسترش پیدا کند. این بخشی از یک روند گسترده‌تر است که در آن دولت‌ها برای حل اختلاف‌ها، به استفاده از زور روی می‌آورند و اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل را نادیده می‌گیرند.

این مقام پاکستانی تأکید کرد که فناوری‌های نوظهور، تروریسم فراملی و جنگ‌های ترکیبی از جمله انتشار اطلاعات نادرست، همچنان ثبات منطقه را تهدید می‌کنند.

اسحاق دار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت امنیتی جنوب آسیا گفت: این منطقه «مجموعه‌ای پیچیده» است که سه قدرت هسته‌ای هم‌جوار، پاکستان، هند و چین، را در بر می‌گیرد. این قدرت‌ها از بزرگ‌ترین نیروهای مسلح جهان برخوردارند. انباشت مستمر تسلیحات متعارف و هسته‌ای در این منطقه ادامه دارد. ثبات راهبردی نیز به‌دلیل برخی دکترین‌های مخاطره‌آمیز جنگ در محیط هسته‌ای، شکننده است.

وی ادامه داد که طی ۷۸ سال گذشته صلح پایدار در جنوب آسیا محقق نشده و اختلاف‌ها بر سر منابع، از جمله اقدام غیرقانونی و یکجانبه هند در اعلام تغییر معاهده آب‌های سند در ماه آوریل، موجب تشدید تنش‌ها شده است. وی خاطرنشان کرد: اختلاف‌های میان‌دولتی و برخی مناقشه‌های حل‌نشده دیرینه، مانند موضوع جامو و کشمیر، همچنان صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کنند.