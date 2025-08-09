  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

هند: ۵ جت جنگنده پاکستانی را در جریان درگیری های ماه می ساقط کردیم

هند: ۵ جت جنگنده پاکستانی را در جریان درگیری های ماه می ساقط کردیم

فرمانده نیروی هوایی هند گفت که کشورش ۵ جت جنگنده پاکستانی و یک هواپیمای نظامی دیگر را در جریان درگیری‌های ماه می سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هند امروز شنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های ماه می، ۶ هواپیمای نظامی پاکستان از جمله ۵ جت جنگنده را سرنگون کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ای. پی. سینگ، رئیس ستاد نیروی هوایی هند، این اظهارات را در مراسمی در شهر بنگلور در جنوب کشورش بیان کرد.

وی اظهار داشت که بیشتر هواپیماهای پاکستانی توسط سامانه موشکی زمین به هوای اس -۴۰۰ ساخت روسیه سرنگون شده‌اند.

رئیس ستاد نیروی هوایی هند در این ارتباط افزود: ما حداقل ۵ جنگنده و یک هواپیمای بزرگ را ساقط کردیم.

این مقام نظامی دهلی نو اضافه کرد که هواپیمای بزرگ مذکور احتمالاً یک هواپیمای شناسایی بوده و از فاصله ۳۰۰ کیلومتری سرنگون شده است.

این در حالیست که پاکستان تا کنون در این باره بیانیه‌ای صادر نکرده است.

کد خبر 6555663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها