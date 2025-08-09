هند: ۵ جت جنگنده پاکستانی را در جریان درگیری های ماه می ساقط کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هند امروز شنبه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های ماه می، ۶ هواپیمای نظامی پاکستان از جمله ۵ جت جنگنده را سرنگون کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، ای. پی. سینگ، رئیس ستاد نیروی هوایی هند، این اظهارات را در مراسمی در شهر بنگلور در جنوب کشورش بیان کرد.

وی اظهار داشت که بیشتر هواپیماهای پاکستانی توسط سامانه موشکی زمین به هوای اس -۴۰۰ ساخت روسیه سرنگون شده‌اند.

رئیس ستاد نیروی هوایی هند در این ارتباط افزود: ما حداقل ۵ جنگنده و یک هواپیمای بزرگ را ساقط کردیم.

این مقام نظامی دهلی نو اضافه کرد که هواپیمای بزرگ مذکور احتمالاً یک هواپیمای شناسایی بوده و از فاصله ۳۰۰ کیلومتری سرنگون شده است.

این در حالیست که پاکستان تا کنون در این باره بیانیه‌ای صادر نکرده است.