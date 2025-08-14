به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پاکستان نیروی جدیدی در ارتش تشکیل خواهد داد تا بر قابلیت‌های رزمی موشکی در یک درگیری متعارف نظارت کند؛ اقدامی که ظاهراً برای مقابله با رقیب دیرینه‌اش هند است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اواخر دیروز چهارشنبه در مراسمی که در اسلام آباد به مناسبت بزرگداشت درگیری با هند در ماه می از ایجاد فرماندهی موشکی ارتش کشورش خبر داد.

شریف در این خصوص گفت: این نیرو به فناوری نوین مجهز خواهد شد. این نیرو که قادر به هدف قرار دادن دشمن از همه طرف است، نقطه عطف دیگری پیرامون تقویت بیشتر توانایی جنگ متعارف ما خواهد بود.

وی در این باره جزئیات بیشتری ارائه نداد.

با این حال، یک مقام ارشد امنیتی پاکستان در این خصوص گفت که این نیرو فرماندهی خود را در ارتش دارد که به مدیریت و استقرار موشک‌ها در صورت وقوع جنگ متعارف اختصاص خواهد داشت.