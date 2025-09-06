«روز دفاع و شهدا»؛ تأکید مقامات پاکستان بر تقویت توان نظامی و اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربنیوز، مقامات ارشد پاکستان روز شنبه، همزمان با گرامیداشت شصتمین سالروز «دفاع و شهدا» با اشاره به «تهدیدهای ناشی از جنگ روانی و اخبار جعلی و اطلاعات نادرست» بر تقویت توان نظامی و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی تأکید کردند.
این سالروز هر ساله در ششم سپتامبر برای تجلیل از نیروهای نظامی و غیرنظامیانی برگزار میشود که در جنگ ۱۹۶۵ در برابر نیروهای هندی مقاومت کردند.
مراسم امسال در حالی برگزار شد که تنش کوتاه اما شدیدی در ماه مه با هند رخ داد و پس از چهار روز درگیری بین دو کشور آتشبس برقرار شد. برخلاف درگیری شش دهه پیش، رویارویی امسال با استفاده از تسلیحات پیشرفته و در سایه بازدارندگی هستهای رخ داد.
رهبران نظامی و غیرنظامی پاکستان این مناسبت را فرصتی برای تأکید بر تقویت حاکمیت ملی و حفاظت از تمامیت ارضی کشور دانستند.
«عاصف علی زرداری» رئیسجمهور پاکستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «بهعنوان فرمانده کل قوا، عزم خود را برای ارتقا و مدرنسازی مداوم توان دفاعی پاکستان جزم میکنم. در عصری که جنگ هیبریدی و نسل پنجم از ابزارهایی چون اطلاعات نادرست، پروپاگاندا و عملیات روانی استفاده میکند، تقویت قدرت نظامی بهتنهایی کافی نیست؛ باید سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی خود را نیز مستحکم کنیم.»
زرداری همچنین تأکید کرد: «ارکان دولت و مردم، بهویژه جوانان، باید هوشیار و متحد بمانند تا با خرد، انعطافپذیری و همبستگی با این تهدیدات مدرن مقابله کنند.»
وی با یادآوری «فداکاریهای جنگ ۱۹۶۵» از عملکرد نیروهای مسلح در جنگ اخیر علیه هند تمجید کرد و گفت حرفهایگری آنها در زمین، هوا و دریا نشان داد که دفاع پاکستان نفوذناپذیر است. زرداری همچنین حمایت خود را از مسائل کشمیر و فلسطین تکرار کرد و آنها را مبارزات ناتمام برای عدالت و حق تعیین سرنوشت توصیف کرد.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان نیز در بیانیهای جداگانه عملکرد نیروهای مسلح این کشور در ششم سپتامبر ۱۹۶۵ را ستود و گفت: «شصت سال پیش، نیروهای مسلح شجاع ما با حمایت کامل مردم، تجاوز را دفع کردند و ثابت کردند که پاکستان ملتی شجاع و قادر به حفاظت از حاکمیت و تمامیت خود است.»
متن کامل پیام شهباز شریف به شرح ذیل است:
۶ سپتامبر در حافظه ملی ما بهعنوان روز دلاوری، اتحاد و عزم راسخ حک شده است. شصت سال پیش، نیروهای مسلح و شجاع مان با پشتیبانی کامل مردم، تجاوز دشمن را ناکام گذاشتند و ثابت کردند که پاکستان، ملتی مقاوم است که توانایی کامل حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را دارد. آن روحیه شکستناپذیر سال ۱۹۶۵ همچنان زنده است؛ چنانکه بار دیگر، در عملیات اخیر «معرکهالحق»، نیروهای مسلح ما و مردم همچون دیواری آهنین (بنیان مرصوص) در برابر تجاوز خارجی ایستادند.
ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی ما، با حرفهایگری بینظیر، مهارتهای پیشرفته رزمی و چشمانداز راهبردی فیلد مارشال ژنرال سید عاصم منیر، فرمانده کل ارتش، معیارهای تازهای از برتری را بنا نهادند و با قدرتی استوار، غرور دشمن را در هم شکستند.
ما به شهیدان دلاورمان که جان خود را برای صیانت از میهن فدا کردند و همچنین به نظامیان سرافراز که شجاعتشان الهامبخش نسلهای آینده است، ادای احترام میکنیم.
پاکستان همچنان پایبند به سیاست همزیستی مسالمتآمیز و تعامل سازنده با جهان است. با این حال، نمیتوانیم نسبت به واقعیت تحریکات مستمر هند و شرایط متغیر منطقهای بیتفاوت باشیم. ما به تقویت و نوسازی توان دفاعی خود ادامه خواهیم داد و در عین حال، با دو معضل تروریسم دولتی و عوامل نیابتی خارجی فعال در مرزهایمان مقابله خواهیم کرد.
نیروهای مسلح شجاع ما و نهادهای انتظامی، با پشتکار و ایثار، دستاوردهای بزرگی در ریشهکن کردن فتنه خوارج و فتنه هندوستان داشتهاند. ملت تا تحقق کامل این مأموریت در کنار آنان ایستاده است.
در این روز همچنین بار دیگر همبستگی خود را با مردم مظلوم جامو و کشمیر اشغالی و غیرقانونی هند اعلام میداریم؛ مردمی که برای دههها تحت تروریسم دولتی بیرحمانه رنج بردهاند. مبارزه آنان برای آزادی با زور سرکوبشدنی نیست. ما همچنین جنایات جاری در فلسطین را قویاً محکوم میکنیم و از جامعه جهانی میخواهیم نقش خود را در پایان دادن به تجاوزات اسرائیل ایفا کرده، از غیرنظامیان حمایت کرده و تأمین بیوقفه کمکهای بشردوستانه به مردم غزه را تضمین نماید.
دفاع ملی جداییناپذیر از ثبات اقتصادی است. تنها با فراتر رفتن از اختلافات شخصی و کار برای خیر جمعی است که میتوانیم به رفاه پایدار و خودکفایی دست یابیم.
در این روز «دفاع و شهدا»، بار دیگر بر تعهد خود به اصول ماندگار قائداعظم—ایمان، اتحاد و نظم—تأکید میکنیم و عزم خود را برای ساختن پاکستانی امن، متحد و شکوفا استوارتر میسازیم.
زندهباد نیروهای مسلح پاکستان
پایندهباد پاکستان
۶ سپتامبر ۲۰۲۵
