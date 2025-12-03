به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نهاد ریاست جمهوری لبنان امروز اعلام کرد که جوزف عون رئیس جمهور این کشور سیمون کرم سفیر سابق لبنان در واشنگتن را به عنوان نماینده این کشور در نشست کمیته نظارت بر آتش بس انتخاب کرده است.

در بیانیه صادره از سوی ریاست جمهوری لبنان آمده است، بعد از اطلاع یافتن از موافقت طرف اسرائیلی با حضور یک عضو غیرنظامی در هیئت شرکت کننده در کمیته فنی-نظامی لبنان و بعد از رایزنی با نبیه بری رئیس پارلمان و نواف سلام نخست وزیر این کشور قرار شد سیمون کرم ریاست هیئت لبنانی را به عهده بگیرد.

مدیر دفتر المیادین در بیروت نیز گفت که بدین ترتیب یک نماینده غیر نظامی برای پیگیری امور غیرفنی در این نشست تعیین شده است.

قرار است کمیته نظارت بر آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی امروز یک نشست در ناقوره واقع در جنوب لبنان با مشارکت مورگان اورتگاس نماینده آمریکا برگزار کند.

تحلیلگران معتقدند که این اقدام می‌تواند در راستای کشاندن لبنان به سمت مذاکره با رژیم صهیونیستی صورت بگیرد. از سمت تل آویو نیز یوری ریسنک عضو شورای امنیت داخلی این رژیم در نشست مذکور شرکت می‌کند.